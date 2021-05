Loteria Română: Report de peste 5,59 milioane de euro la Joker

Un report în valoare de peste 27,54 milioane lei (peste 5,59 milioane de euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în timp ce la categoria I de la Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 11,89 milioane lei (peste 2,41 milioane de euro), la tragerile loto care au loc duminică, potrivit unui comunicat remis de Loteria Română.



La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 293.000 de euro).



La categoria a II-a a jocului Joker reportul este de peste 120.500 de lei (aproximativ 24.500 de euro), iar la categoria a III-a a aceluiaşi joc reportul este de peste 53.000 de lei (aproximativ 10.800 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 995.000 de lei (peste 202.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, se înregistrează un report în valoare de peste 111.000 de lei (peste 22.500 de euro).



La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 91.000 de lei (aproximativ 18.500 de euro).



La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 19.400 de câştiguri, în valoare totală de peste 988.000 de lei.



La tragerea Noroc Plus de joi s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 75.722,02 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din sectorul 4, Bucureşti şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi trei variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a mai obţinut două câştiguri de categoria a II-a la Noroc Plus, câştigul total obţinut fiind în valoare de 87.567,04 lei.