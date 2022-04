Loteria Română suplimentează cu 500.000 de lei fondul de câştiguri pentru tragerea Joker din 28 aprilie

La Loto 6/49, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4 milioane lei (peste 812.300 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 4,1 milioane lei (peste 839.400 de euro).



De asemenea, la Noroc Plus, categoria I, reportul este în valoare de aproximativ 51.000 de lei (peste 10.300 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, a rămas în joc de la tragerea suplimentară un report în valoare de peste 110.800 de lei (peste 22.400 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 30.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de aproximativ 64.000 de lei (peste 12.900 de euro).



Potrivit Loteriei Române, la tragerea suplimentară Joker de sâmbătă, 23 aprilie, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 3.232.736 lei (peste 653.800 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 24-019 din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, şi a fost completat cu o variantă simplă la Joker şi o variantă la Noroc Plus, preţul acestuia fiind de 10,50 lei.



De asemenea, la tragerea principală Loto 5/40 de sâmbătă, 23 aprilie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 494.664,60 lei (peste 100.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-007 din Constanţa şi a fost completat cu o variantă simplă la Loto 5/40, preţul acestuia fiind de 6,50 lei.



Tot la tragerea principală Joker de sâmbătă, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 133.541,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Ploieşti.



Loteria mai transmite că la tragerea suplimentară Loto 6/49 de sâmbătă, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câştiguri a câte 52.181,90 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii din Oneşti, jud. Bacău, Cluj-Napoca, Craiova şi Roman, jud. Neamţ.



Joi, 28 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paşti de sâmbătă, 23 aprilie, Loteria Română a acordat 48.499 de câştiguri în valoare totală de peste 6,32 milioane lei.