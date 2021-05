Orban nu sprijină proiectul care prevede acordarea unei zile libere celor care se vaccinează anti-COVID

Liberalii nu susţin proiectul de lege iniţiat de USR PLUS privind acordarea unei zile libere pentru cei care se vaccinează anti-COVID-19, a anunţat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban.



"Nu s-a discutat la nivelul coaliţiei, nu face parte din strategia de vaccinare, o strategie care este stabilită la nivel guvernamental, noi am încurajat companiile să se implice în procesul de vaccinare şi foarte multe companii au arătat responsabilitate, au îndemnat angajaţii şi au organizat în condiţii exemplare procesul de vaccinare. Cred că strategia de vaccinare care a fost stabilită de Guvern şi care este implementată trebuie să rămână în continuare strategia de vaccinare şi, ca atare, nu avem niciun fel de obligaţie de a susţine un proiect de lege al unor parteneri care nu au discutat cu noi, nici la nivel guvernamental şi care, din punctul meu de vedere, excede cadrul strategiei de vaccinare care este stabilită la nivel guvernamental. (...) Se creează o discriminare între cei care s-au vaccinat până acum şi cei care urmează să se vaccineze ca să primească o zi liberă sau o zi liberă la şcoală sau o zi liberă pentru părintele care îşi duce copilul la vaccinare", a explicat Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



Propunerea legislativă de modificare a Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei prevede că se poate beneficia, la cerere, de o zi liberă pentru vaccinare, acelaşi drept putând fi acordat părintelui care îşi imunizează copilul.



"Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază de zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, în ziua vaccinării în cazul angajaţilor. De scutire de frecvenţă în ziua vaccinării beneficiază elevii, studenţii şi militarii. Aceste drepturi se acordă pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată vaccinarea", se arată în propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari USR PLUS.



Propunerea legislativă se află, luni, pe ordinea de zi a plenul Senatului, primă Cameră sesizată în acest caz.

