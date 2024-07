Marcel Ciolacu: Cel mai mare deficit de carne pe care îl are România este la porc

Premierul Ciolacu s-a deplasat vineri alături de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, la societatea Landbruck SRL din localitatea Săhăteni, care investeşte într-o fermă de reproducţie a suinelor, cu o capacitate de 3.000 locuri de cazare pentru reproducţie. Valoare totală a investiţiei este de 16.410.000 euro, iar valoarea ajutorului de stat se ridică la suma de 13.128.000 euro, respectiv, 64.357.394,4 lei.



"Cel mai mare deficit de carne pe care îl are România, îl are la carnea de porc. Avem un deficit de circa 4 milioane de carcase. Sunt 25 de centre în execuţie, cu adevărat a fost un efort bugetar pentru că aici este o finanţare de la buget de aproape 80% şi vom produce în jur de 1,2 milioane de purceluşi", a declarat premierul Marcel Ciolacu.



Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat că în acest moment în România se produc în jur de 4 milioane de purcei dar prin programele viitoare de susţinere a fermierilor cifra va ajunge la aproximativ 8,7 milioane.



"În momentul de faţă în România se produc undeva între 3,5 - 4 milioane de purcei, gradul de autosuficienţă al României la carnea de porc este de aproape 9 milioane de porci. Aceste investiţii vin să asigure necesarul de purcei pentru fermele de îngrăşare. Venim în sprijinul fermierilor pentru că un purcel din import este 125 euro, produs în România este 60 de euro. La un import de 4 milioane de purcei din străinătate, practic din România pleacă 250.000 milioane euro, bani care ar fi trebuit să rămâne în conturile fermierilor. Am vorbit cu domnul prim-ministru şi a fost de acord ca începând din septembrie să lansăm un nou program de 90.000 locuri pentru scroafe de reproducţie în România, dar integrat şi cu creştere. Prin aceste proiecte vom asigura necesarul de 8,7 milioane de porci în România în următorii 4 ani", a precizat ministrul Barbu.



Ferma de reproducere include o construcţie cu 9 hale utilate cu echipamentele necesare, precum boxe de fătare, ţarcuri în gestaţie comună, vestiare şi alte dotări.