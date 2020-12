Mesaje de Anul Nou 2021. SMS-uri, Urări şi Felicitări de Revelion pentru şefi, prieteni, părinţi sau persoana iubită

Mesaje de Anul Nou 2021. SMS-urile şi mesajele de Anul Nou au devenit o tradiţie, în noaptea dintre ani, mesajele haioase de Revelion fiind, de obicei, primul subiect de discuţie în momentul în care vă întoarceţi la locul de muncă.



Dacă sunteţi în criză de inspiraţie, însă, iată mai jos o selecţie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteţi trimite şefilor, colegilor, prietenilor, părinţilor sau persoanei iubite.

Mesaje de Anul Nou 2021

“Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2020, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !”

“La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

“Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!”





Mesaje de Anul Nou pentru persoana iubită:



Dacă Revelionul v-a prins departe de partenerul de viaţă, iată ce mesaje i-aţi putea trimite de Revelion:



"Viaţa mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit"!



"În anul care vine îmi doresc să am alături numai persoane fericite. Ştiu că dorinţa mi se va împlini şi mai ştiu că meriţi să fii fericit(ă). Hai să ne bucurăm împreuna de anul ce vine într-o atmosferă plină de armonie şi iubire! La multi ani"!



"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de caldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite"!



"În anul care vine, dacă te simţi singură, voi fi umbra ta, dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele, dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău, dacă ai nevoie de bani... aşteaptă-ţi salariul"!

Mesaj de Anul Nou pentru părinţi:



Evident, nu puteţi lăsa anul să se termine fără să trimiteţi şi un SMS de Anul Nou părinţilor:



"Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani"!







Mesaje de Anul Nou pentru prieteni:



Pentru prietenii care nu se supără dacă îi şi "înţepaţi" în sms-ul de Anul Nou, iată mai jos o selecţie de mesaje haioase:



"Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii. Tutunul cauzează cancer. Consumul de zahăr provoacă diabet, sarea provoacă hipertensiune, iar grăsimile duc la creşterea colesterolului! Na! La Mulţi Ani acum"!



"La ora asta, 8.700 de oameni se gândesc la sex, 3.400 au făcut-o deja, 2.400 urmează să o facă, numai unul stă şi se holbează la telefonul mobil. An nou fericit"!



"Anul Nou fie cu spor şi pe card, şi-n dormitor, că e criză sau marasm, cu cardul s-aveţi orgasm; Multiplu, când îl citiţi, ori mici spasme când plătiţi"...



"Anul nou să îţi trimită, criza cât mai nesimţită, sănătate şi virtute şi femei să ai ce... La anul şi la mulţi ani"!



"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan"!



"Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani"!



"Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani"!



"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece"!



"Anul nou ce va veni sa-ti aducă bucurii, concediu 8 luni pe an şi salariu barosan! În Paris să-ţi cheltui banii ca să moară toţi duşmanii, să trăieşti ca şi bunica, la mulţi ani şi pupă sticla"!





SMS de Revelion pentru şefi:



Cum la trecerea dintre ani este bine să trimiteţi mesaje de Anul Nou şi şefilor, iată mai jos o selecţie de sms-uri de Revelion utile:



"Fie-vă verde dolarul şi de whisky plin paharul, toate să vă reuşească, să vă doară fix la bască! La Mulţi Ani, 2021"!



"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2021"!





Mesaje de Anul Nou pentru cunoştinţe:



Pentru cei care doresc să trimită mesaje de Anul Nou cunoştinţelor sau partenerilor de afaceri, iată mai jos o selecţie:



"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!



"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani"!



"Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie!"



Când ultimele file cad din mii de calendare, se-aprind steluţe-n crengi de brad ca semne de urare. Când toţi urează celor dragi cuvinte de mărire, venim şi noi să vă urăm: "La mulţi ani mult noroc şi multă, multă fericire!"