Câciu spune că au loc zilnic întâlniri la Finaanțe cu fiecare minister, și că trebuie făcute economii pentru a finanța pachetele de sprijin.

”Alta era conjunctura la începutul acestui an, când am făcut bugetul, peste acel buget noi am adăugat 30 de miliarde de lei, pachetele de sprijin pentru companii şi cetăţeni”, a subliniat ministeurl Finanțelor.

(sursa: Mediafax)