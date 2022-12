A murit fostul ministru al Apărării şi Afacerilor Interne Mircea Duşa. Avea doar 67 de ani

Potrivit Antena 3 CNN, anunţul a fost făcut de Romeo Focşa, preşedintele PSD Harghita, pe grupul de şefi de filială PSD.

"Cu regret vă anunț ca a murit fostul ministru Mircea Dușa!", a scris Romeo Focşa.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de condoleanțe pe contul de Facebook:

„Am aflat cu mare tristețe vestea dispariției în această dimineață a colegului nostru social-democrat Mircea Dușa. În toate demnitățile publice pe care le-a avut, fie că a fost vorba de ministru al Apărării, de Interne sau pentru Relația cu Parlamentul, prefect sau parlamentar, Mircea Dușa și-a făcut datoria cu onoare și respect pentru interesul public. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Victor Ponta: "Mircea Dusa ! A fost un roman si un barbat adevarat, un prieten loial si un om politic valoros. Sunt mandru ca am fost impreuna in Echipa politica si guvernamentala care a facut multe lucruri bune pentru oameni. Dumnezeu sa il odihneasca"

Radu Tudor: "Dumnezeu sa-l odihneasca ! L-am perceput ca e un om onest si muncitor. M-a sunat acum 3 saptamani din spital, sa-mi spuna despre eforturile facute la aparare pentru consolidarea profilului nostru de stat aliat NATO. Avea o voce stinsa, suferise multe operatii. Mi-am dat seama ca in ciuda optimismului sau era foarte afectat de boala."

Ministerul Apărării Naționale anunță cu regret trecerea la cele veșnice a lui Mircea Dușa, ministru al apărării naționale în perioada 22 decembrie 2012 – 17 noiembrie 2015: "Transmitem, în numele întregului personal al Armatei României sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!"

Mihai Fifor: "Astazi, Mircea Dusa a decis sa plece intr-o lume mai buna...Am pierdut un prieten, un camarad de nadejde, un partener pe care am fost onorat sa il am alaturi si de la care am invatat enorm. Iti multumesc, Mircea, pentru tot!

Dumnezeu sa te odihneasca in pace, prieten drag!"