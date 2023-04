Guvernul PLAFONEAZĂ poliţele RCA. Cât vor plăti șoferii pentru o asigurare auto obligatorie

„Un subiect foarte important și așteptat de toți cetățenii țării este acea hotărâre de Guvern inițiată de ASF, privind reglementarea pentru o perioadă de 6 luni a pieței asigurărilor. Este o decizie pe care am amânat-o de la ședința de Guvern de săptămâna trecută. Am luat această decizie pentru că am simțit nevoia să continuăm dialogul și să beneficiem de mai multe date și informații legate de modul în care această hotărâre va produce efecte și totodată am avut întâlniri și am condiționat această Hotărâre de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje. Este cea de-a treia societate care intră în faliment în piața asigurărilor, consider că este inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu azceste dezechilibre produse de o companie sau alta”, spune Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.

El afirmă că ASF împreună cu celelalte instituții, cu Consiliul Concurenței și cu ceilalți actori din piața asigurărilor „trebuie să aibă un dialog transparent, foarte clar vizavi de modificările legislative care trebuie să fie realizate”.

„Eu vă asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor șase luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârșit”, adaugă premierul

La rândul său, reprezentantul ASF, Cristian Roșu, precizează că elementele acestei hotărâri de guvern se referă la modul de vânzare efectivă a polițelor RCA pentru următoarele șase luni.

„Aceste tarife calculate și ofertate către asigurători vor fi cele de la sfârșitul lunii februarie 2023. De asemenea, se vor plafona și comisioanele de distribuție, la nivelul de 8%, iar toți asiguratorii vor calcula aceste tarife la nivelul B0, însemnând baza de la care se pornește orice calcul care ulterior va fi bonusat sau malusat în funcție de istoricul de daune și de comportament a acestora în anii ulteriori. Aceste lucru se va aplica și BAR-urilor, Biroul Asigurătorilor din România. Am convenit cu toții, ne-am luat angajamentul și toată lumea a agreat această măsură, cu aplicabilitate pe șase luni de zile”, precizează Roșu.

(sursa: Mediafax)