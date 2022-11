Nicuşor Dan îşi doreşte un nou mandat la Primăria Capitalei

"Lucrurile durează în administraţia publică, adică investiţiile pe care le-am făcut anul acesta, le vom face anul viitor în termoficare se vor vedea (...). Când în sfârşit o să scăpăm de problema asta cu căldura în calorifere o să fie din cauză că nu am mai dus banii pe prostii şi i-am dus către termie", a explicat Nicuşor Dan.



Edilul Capitalei este de părere că liderii de dreapta au obligaţia de a nu lăsa Bucureştiul pe mâna PSD.



"În 2020 (...) am candidat într-un fel de alianţă (...) care a avut un mesaj foarte simplu: administraţia PSD a fost un dezastru la Bucureşti, trebuie să îndreptăm lucrurile. Eu cred că conjunctura din 2024 va fi asemănătoare şi cred că liderii de dreapta au această obligaţie faţă de bucureşteni de a nu lăsa Capitala pe mâna PSD-ului", a afirmat edilul general.



În plus Nicusor Dan şi-a exprimat convingerea că PNL va lua cea mai bună decizie referitoare la candidatul la postul de primar general din 2024.



"Pentru 2024 o să vedem fiecare dintre noi mai multe rânduri de sondaje şi sunt convins că în vara lui 2024 o să avem discuţii foarte interesante pe subiectul ăsta", a spus Nicuşor Dan.



Edilul general estimează că aproximativ 20% dintre bucureşteni intenţionează să-l voteze. "Le mulţumesc celor care au încredere în mine, care sunt de ordinul, ca intenţie de vot, de ordinul 20%, pentru că m-am apucat de acele lucruri fundamentale pentru Bucureşti, care nu mai puteau să fie amânate", a mărturisit edilul



În schimb, în opinia sa, Gabriela Firea (PSD) reprezintă o variantă foarte proastă pentru Bucureşti. "Gabriela Firea a fost un dezastru ca primar pentru Bucureşti. A dus Primăria în faliment (...), e o variantă foarte, foarte proastă pentru Bucureşti", a punctat Nicuşor Dan.