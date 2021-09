Restricţii de trafic în Capitală în acest weekend

Ample restricții de trafic sunt impuse sâmbătă și duminică în București. Autoritățile locale au luat decizia să închidă mai multe sectoare ale unor străzi deoarece în Capitală au loc evenimente la care participă numeroase persoane.

Potrivit Primăriei Capitalei, în zilele de sâmbătă și duminică, au loc mai multe evenimente de amploare care presupun restricții de trafic. Este vorba despre iMapp Bucharest 2021 - Winners League, maratonul Bucharest International 10k, maratonul The Color Run Night 2021, Street Delivery, Dâmbovița Delivery și marșul Fundației Cărturești.

Astfel, iMapp Bucharest 2021 - Winners League – are loc în Piața Constituției.

Pentru buna desfășurare a celui mai mare eveniment de new media art din România s-au instituit restricții de trafic, anunță Primăria. Începând de sâmbătă, la ora 06:00, până duminică, la ora 09:00, este închis bulevardul Unirii, tronsonul cuprins între bulevardul I. C. Brătianu și Piața Constituției, și bulevardul Libertății, tronson cuprins între bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Maratonul The Color Run Night 2021 are loc tot sâmbătă. Se va restricționa traficul rutier între orele 14:00 – 20:00 pe traseul parcarea Bibliotecii Naționale – Bd. Mircea Vodă – Bd. Unirii – Piața Alba Iulia (fără afectarea traficului rutier din rond) și retur pe Bd. Unirii până în dreptul Podului Șerban Vodă (fără afectare traficului rutier din intersecția Bd. I. C. Brătianu – Bd. Unirii) – Bd. Unirii – Bd.Mircea Vodă – parcarea Bibliotecii Naționale.

Pe traseul menționat se va asigura o bandă de circulație pentru accesul autovehiculelor în situații de urgență, spun autoritățile.

Marșul Fundației Cărturești este programat sâmbătă, în intervalul orar 14:00 – 17:00.

Participanții se vor deplasa pe biciclete pe următorul traseu: bd. Constantin Prezan, Arcul de Triumf, șos. Kiseleff, Piața Victoriei, șos. Nicolae Titulescu, Pasaj Basarab, Splaiul Independenței, Pasaj Ciurel, șos. Virtuții, Splaiul Independenței, șos. Grozăvești, întoarcere la intrarea Grozăvești, șos. Grozăvești, pasaj Basarab, șos. Nicolae Titulescu, Piața Victoriei, Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta, bd. Schitu Măgureanu, pod Hașdeu, str. Hașdeu, Piața Arsenalului, Calea 13 Septembrie, intrare parcare B3 MNAC.

Evenimentul se va desfășura numai pe banda I de circulaţie, cu posibilitatea închiderii progresive a traficului rutier, sub supravegherea Brigăzii Rutiere.

Street Delivery București 2021 a început vineri, ține până duminică și este organizat pe strada Pictor Verona. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier a fost închis pe strada Pictor Verona, pe segmentul de drum cuprins între străzile Alexandru D. Xenopol și Jean Louis Calderon.

Dâmbovița Delivery este un eveniment organizat de Fundația Cărturești, tot de vineri până sâmbătă, pe Splaiul Unirii, între străzile V.V. Stanciu și Abatorului. Autoritățile au anunțat că este restricționată circulația autovehiculelor pe Splaiul Unirii, între străzile V.V. Stanciu și Abatorului, începând de vineri până duminică, la ora 24:00.

Mijloacele de transport care au trasee prin zonele menționate circulă pe rute modificate.

(sursa: Mediafax)