Octavian Jurma: Azi, în România, am depășit 20.000 de decese confirmate oficial COVID-19

Hepta

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma face un anunț alarmant pe pagina sa de Facebook: România a depăși pragul de 20.000 de decese confirmate oficial COVID-19.

„Azi, in Romania, am depasit 20,000 de decese confirmate oficial COVID-19. Daca se respecta proportia din octombrie-decembrie, am depasit si pragul de 60,000 de decese in exces fata de media ultimilor 8 ani dinaintea pandemiei. In Romania acest prag a fost depasit cu o indiferenta deprimanta.

America, tot in aceasta saptamana, a depasit pragul de 500,000 de decese. Acolo au batut clopotele si Presedintele Statelor Unite a declarat simbolic 5 zile de doliu national. Natiunea are nevoie sa isi recunoasca greselile si sa contemple pierderile din trecut ca sa se se poata mobiliza pentru a le impiedica pe cele din viitor.

Pentru ca primesc numeroase intrebari legate de valul 3 iata un grafic pregatit saptamana trecuta pentru B1 TV.

Vreau sa ne fie un lucru clar: nu putem evita prin vaccinare un val 3, poate valul 4. Prin vaccinare putem eventual evita un val de decese directe similar celui din valul 2 si asta ar fi extraordinar de bine.

Nu stim daca vom avea un val 3, chiar daca vedem deja o crestere usoara a numarului de cazuri inca de saptamana trecuta si saptamana aceasta cresterea se accelereaza.

De aceea trebuie sa ne uitam la UK si sa extrapolam teoretic de acolo cu rezervele de rigoare.

Chiar daca tulpina britanica (B117) are aparent un profil de boala similar (nu identic) cu tulpina curenta (D614G) a SARS-CoV-2, profilul curbei epidmice e distinct.

In marea Britanie prima confirmare a B117 are loc in septembrie, la debutul valului 2, dar tulpina devine dominanta in decembrie cand masurile de carantina au limitat tulpina D614G dar au avut un efect minimal asupra B117. Este un exemplu de manual al felului in care masurile partiale ajuta la selectia tulpinilor rezistente la masuri. Relaxarea de sarbatori declanseaza valul 3 care intr-o singura luna ajunge de doua ori mai mare decat varful valului 2.

Pentru a opri ascensiunea valului 3, Marea Britanie adopta o strategie 3D cu 3 masuri combinate: carantina dura + testare intensa + vaccinare accelerata. Astfel dupa inca o luna este pe o panta puternic descendenta si ajunge la nivelurile din decembrie.

Vedem asadar ca fost nevoie de apoximativ 4 luni pentru ca tulpina britanica sa devina dominanta si de inca o luna ca sa ajunga la depaseasca varful valul 2.

In Israel tuplina B117 a fost identificata in decembrie si circula probabil din noiembrie. Israel are un profil aprope identic si acum stim ca tulpina britanica a fost si acolo responsabila de valul 3 in care copiii au fost puternic afectati. Israel a iesit din valul 3 tot cu strategia 3D pe care insa a adoptat-o mai repede decat UK si prin urmare a iesit si mai repede si mai "ieftin" din val.

Daca suprapunem acest profil peste Romania (sageata mov are aceeasi lungime) unde tulpina britanica a inceput sa circule in decembrie (chiar daca a fost detectat doar in ianuarie) rezulta:

1 - in luna martie 50% din cazurile din tara vor fi produse de varianta B117 a SARS-CoV-2

2 - debutul valului ar trebui sa se vada de saptamana asta (se vede)

3 - in luna martie vom reveni pe panta rapid ascendenta (dublari la doua saptamani sau mai repede)

4 - in luna aprilie (poate chiar mai repede) vom avea varful valului 3 la un nivel peste cel din noiembrie (in functie si de numarul de teste)

E insa posibil (dar extrem de putin probabil) sa ne ocoleasca valul 3 daca sau sa nu fie foarte vizibil daca numarul de teste continua sa scada.

In caz ca ne prinde totusi valul, strategia noastra in Romania este 1D respectiv vaccinare accelerata unde suntem din fericire fruntasi in Europa. Pe dimensiunile testare si izolare suntem insa la coada Europei.

Situatia la fel de incerta si in alte tari din Europa unde martie este luna adevarului pentru masurile din ianuarie-februarie. Austria este pusa in imagine pentru ca aici avem focarul de tulpina sud-africana B1351 care are potentialul de a produce un val distinct in Europa”, scrie Jurma într-o postare pe Facebook.