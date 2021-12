Retrospectivă: 12 momente cheie care au marcat piața criptomonedelor în 2021

2021 a fost un an record pentru piața criptomonedelor, care a depășit pentru scurt timp valoarea de 3.000 de miliarde de dolari în noiembrie, scrie CNBC.

Bitcoin, cea mai mare criptomonedă în funcție de valoarea de piață, și ether, a doua ca mărime, au atins maxime istorice, în timp ce altcoins, precum dogecoin, inspirat de meme, a crescut în popularitate.

Alte active digitale, cum ar fi NFT (nonfungible tokens), s-au vândut cu milioane de dolari alături de obiecte de artă în cadrul unor licitații organizate de Sotheby's și Christie's. Pe lângă artă, NFT-urile reprezentând active în joc și terenuri digitale au crescut și ele în valoare.

Aplicațiile bazate pe blockchain, inclusiv finanțele descentralizate, sau DeFi, au stârnit interesul atât al investitorilor de retail, cât și al celor instituționali, impulsionând creșterea Web3, care este iterația descentralizată a internetului bazată pe tehnologia blockchain care alimentează NFT-urile și stă la baza criptomonedelor.

Deși au existat nenumărate momente definitorii în acest an, iată 12 momente importante.

1. Bitcoin a depășit pentru prima dată valoarea de piață de 1.000 de miliarde de dolari pe 19 februarie. Această piatră de hotar a venit după ce mari investitori instituționali și companii financiare notabile au început să sprijine criptomoneda la începutul anului. Companii precum Tesla, Square și MicroStrategy au început să cumpere bitcoin.

2. Interesul pentru NFT a explodat după o vânzare de 69 de milioane de dolari. Când Mike Winkelmann, artistul cunoscut sub numele de Beeple, și-a vândut piesa intitulată "Everydays: The First 5000 Days" ca NFT în luna martie, a fost un eveniment istoric din mai multe motive.

În primul rând, vânzarea a făcut din Christie's, prima mare casă de licitații care a vândut o operă de artă complet digitală, bazată pe NFT. De asemenea, pentru prima dată, Christie's a permis plata în eter a prețului operei de artă. Iar prețul de vânzare de 69,3 milioane de dolari pentru NFT a fost un record la vremea respectivă.

În general, în 2021, piața NFT a avut "cel mai bun an de până acum", cu un volum de tranzacționare de peste 23 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al platformei de analiză DappRadar. Metaversurile bazate pe blockchain au avut un volum de tranzacționare de peste 500 de milioane de dolari, iar activele din jocuri reprezentate ca NFT-uri au adunat 4,5 miliarde de dolari.

3. Elon Musk a contribuit la creșterea record a dogecoin. În luna mai, chiar înainte ca Elon Musk să-și facă debutul în "Saturday Night Live", prețul dogecoin a început să crească vertiginos. Pe 8 mai, în ziua apariției lui Musk la SNL, dogecoin a atins un maxim istoric de aproximativ 73 de cenți, potrivit Coin Gecko.

Dar prețul a scăzut rapid de la acel vârf, cu 29,5%, până la 49 de cenți la un moment dat.

Acest lucru a fost reprezentativ pentru cursasinuoasă pe care dogecoin a avut-o pe tot parcursul anului, și care în mare parte a avut legătură cu Musk. Raliul dogecoin a început în februarie, după o serie de tweet-uri de la Musk, iar de atunci, acesta a continuat să promoveze moneda digitală.

4. El Salvador a adoptat bitcoin ca mijloc de plată legal

În iunie, El Salvador a adoptat o nouă lege pentru a adopta bitcoin ca mijloc legal de plată, devenind prima țară care face acest lucru. Legea permite ca bitcoin să fie folosit ca mijloc de plată pentru bunuri și taxe în El Salvador. Întreprinderile își pot stabili prețul bunurilor în bitcoin, iar schimburile nu vor fi supuse impozitului pe câștigurile de capital.

5. Ethereum a trecut printr-o actualizare majoră. Actualizarea, numită London, a inclus propunerea de îmbunătățire Ethereum (EIP) 1559, care a schimbat modul în care sunt estimate taxele de tranzacționare. De asemenea, a început reducerea ofertei de ether.

6. Peste 600 de milioane de dolari au fost furate inițial într-un hack record al DeFi. În luna august, platforma DeFi Poly Network a fost piratată. Inițial, au fost furate peste 600 de milioane de dolari.

Experții au declarat că hackerul a reușit să exploateze o problemă din codul rețelei. Deși hackerul a returnat în cele din urmă fondurile furate, iar acesta a fost unul dintre cele mai mari furturi de criptomonede din toate timpurile.

Acest tip de fraudă nu a fost neobișnuit pe tot parcursul anului. Peste 7,7 miliarde de dolari au dispărut în escrocherii cu criptomonede la nivel mondial în 2021, potrivit unui raport al firmei de analiză blockchain Chainalysis. Aceasta reprezintă o creștere de 81% față de 2020.

7. China a interzis criptomonedele - din nou. În septembrie, Banca Populară a Chinei a confirmat continuarea măsurilor de reprimare a criptomonedelor. PBOC a declarat că toate activitățile legate de criptomonede sunt ilegale în China. În plus, bursele de criptomonede din străinătate care oferă servicii în China continentală sunt, de asemenea, ilegale, a precizat PBOC.

8. A fost lansat primul ETF pe bitcoin bazat pe contracte futures. În octombrie, ETF-ul bitcoin bazat pe contracte futures al ProShares și-a făcut debutul pe piață la Bursa de Valori din New York sub tickerul "BITO".

ETF-ul futures pentru bitcoin urmărește contractele care speculează pe prețul viitor al activului digital, mai degrabă decât pe prețul actual sau prețul spot al criptomonedei.

9. A fost activată prima actualizare a bitcoin din ultimii patru ani

Taproot, un upgrade foarte așteptat al bitcoin, a intrat în vigoare în noiembrie. A fost prima actualizare majoră a bitcoin din 2017.

Taproot a introdus ceea ce se numește semnăturile Schnorr, care ajută tranzacțiile bitcoin să devină mai eficiente, precum și mai puțin costisitoare. Cel mai important, actualizarea permite bitcoin să execute contracte inteligente, sau colecții de coduri care execută un set de instrucțiuni pe blockchain.

10. Legiuitorii s-au concentrat asupra reglementării, pe măsură ce au apărut grupuri de lobby crypto. Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, au avertizat în repetate rânduri împotriva criptomonedelor, în special a stablecoins, calificând întreaga clasă de active ca fiind volatilă și speculativă.

În noiembrie, președintele Joe Biden a promulgat legea bipartizană privind infrastructura, care include prevederi privind raportarea fiscală care se aplică activelor digitale precum criptomonedele și NFT-urile.

"Brokerii" de criptomonede, care sunt în principal burse, vor fi obligați să emită un formular care să dezvăluie cine sunt clienții lor. De asemenea, întreprinderile și bursele vor trebui să raporteze de fiecare dată când primesc peste 10.000 de dolari în criptomonede.

11. Concurenții Ethereum câștigă cotă de piață

Pe măsură ce cererea pentru Ethereum, cea mai utilizată rețea blockchain, a crescut în acest an, și au apărut și alte proiecte în încercarea de a o concura.

Printre acestea se numără Avalanche și Solana, ambele lansate în 2020 ca platforme pentru contracte inteligente și crearea de aplicații descentralizate. Fiecare dintre token-urile lor, AVAX și, respectiv, SOL, au urcat în top 10 criptomonede și au câștigat cotă de piață.

12. În noiembrie, DAO-urile, sau organizațiile autonome descentralizate, au atras atenția presei mainstream după ce ConstitutionDAO a strâns peste 40 de milioane de dolari pentru a cumpăra la licitație un exemplar rar al Constituției SUA. Deși miliardarul Ken Griffin, CEO al fondului de hedging Citadel, a supralicitat ConstitutionDAO, aceasta a atras atenția asupra DAO-urilor, care până acum erau cunoscute doar de comunitatea criptografică, și a dat o idee despre inovațiile care ar putea apărea în 2022.

(sursa: Mediafax)