Rezultate la Tragerile speciale LOTO de Crăciun, vineri, 24 decembrie

Rezultate Loto 6/49. Vineri, 24 decembrie, Loteria Romana a organizat TRAGERILE SPECIALE LOTO DE CRACIUN.

Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro

La tragerile loto de duminica, 19 decembrie, Loteria Romana a acordat 44.230 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 962.000 de lei (peste 194.300 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3 milioane de lei (aproximativ 607.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31,46 milioane lei (peste 6,35 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 160.800 de lei (peste 32.500 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 36.100 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 218.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 75.500 de lei (peste 15.200 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de vineri, 24 decembrie, 2021:

Loto 6/49 2 17 15 12 14 23

Loto 5/40 9 12 19 1 40 33

Joker 15 16 36 5 29 + 20

Noroc 9 6 5 6 1 4 8

Super noroc 7 8 3 1 1 0

Noroc plus 6 5 0 0 0 5