Rezultate Loto 22 octombrie 2023. Numerele câștigătoare de duminică la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 22 octombrie 2023:

Loto 6/49: 32 6 14 7 40 45

Loto 5/40: 34 25 14 21 3 20

Joker: 42 15 44 28 37 + 19

Noroc: 7 3 1 6 9 8 5

Super noroc: 2 3 5 5 6 2

Noroc plus:0 0 1 6 7 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 975.100 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,54 milioane de lei (peste 1,51 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,26 milioane de lei (peste 3,06 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 355.700 de lei (peste 71.500 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 48.900 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 501.300 de lei (peste 100.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 933.200 de lei (peste 187.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 25.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 60.300 de lei (peste 12.100 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 119.886,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Piatra Neamt.