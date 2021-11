Rezultate Loto 6/49 7 noiembrie 2021. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Rezultate Loto 6/49. Duminica, 7 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 noiembrie, Loteria Romana a acordat 18.764 de castiguri in valoare totala de peste 1,05 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,48 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,67 milioane lei (aproximativ 541.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,74 milioane lei (peste 6,21 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 248.000 de lei (peste 50.100 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 138.000 de lei (aproximativ 27.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 372.200 de lei (peste 75.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 37.500 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 30.400 de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 7 noiembrie, 2021:

Loto 6/49 19 8 14 48 37 40

Loto 5/40 40 1 37 35 10 39

Joker 14 42 13 40 3 + 8

Noroc 2 7 5 6 1 5 4

Super noroc 6 0 2 6 4 6

Noroc plus 2 8 1 1 5 4