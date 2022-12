Românii au inundat cu mesaje contul de Facebook al cancelarul austriac Karl Nehammer:"Suntem proștii voștri? Ar trebui un boicot total asupra a tot ce este austriac în România"

Iată câteva dintre gândurile pe care concetățenii noștri au ținut să i le transmită cancelarului care se opune intrării României în Schengen:

"Suntem proștii voștri? Ar trebui un boicot total asupra a tot ce este austriac în România, nu din partea autorităților că alea sunt slugile voastre, preșurile voastre, din partea populației ar trebui să primiți răspunsul. Toți românii ar trebui să-și închidă conturile de la Raiffeisen și Erste Bank pentru început ...."

"Ne-ati tinut Ardealu 1000 de ani in iobagie si saracie, perioada in care ne-ati exploatat padurile,pamanturile,forta de munca.In toata perioada asta ati stat inchisi in cetatile fortificate din localitatile transilvane si beneficiati de bunastare si confort.Natiunea noastra saracita , subjugata si fara niciun drept cetatenesc avea interzis accesul in cetatile voastre de pe teritoriul nostru ,fiind cetateni de "mana a 3-a".Acum in secolul XXI ne furati padurile,ne exploatati pamanturile , forta de munca si vreti sa ne tineti la portile 'Cetatii Europene'.Nu uitati elitele romanesti v-au venit de hac la destramarea imperiului tot elitele noastre o sa va faca mici si-n Europa."

"Nu condamn statul Austriac , te condamn pe tine și sarlatanii din jurul tău. Umblați cu șantaj, va doriți sa aveți acces la resursele României, faci jocul lui Putin , te comporți ca un șarlatan. Vei fi hulit pentru mulți ani . Meritați blocaje pentru toate firmele ce desfășoară activități în România. Sper ca politia de frontiera și vameșii de la punctele de frontiera din zonele de ieșire din România spre Europa sa își facă meseria vericand cu răbdare și calm toate camioanele ce părăsesc România ...indiferent de durata întârzierilor și rândurile la punctele de frontiera . Sunt multe variante în care romanii sa își facă datoria și sa nu mai favorizeze firmele Austriece din România ."

"Romania si Bulgaria nu sunt culoare pentru migrantii care vin in Austria.........."

"Ar trebui să vezi ce părere au cetățeni Austriei despre decizia ta, noi am văzut Ei sunt alături de România. Prin ce faci îți faci doar rău. Sper să pierzi următoarele alegeri pentru atitudinea ta sfidătoare fața de România și de UE"

"Romania is a part of EU, we protect very well our borders!"

"Când Kremlinul îți face agenda, cauți să găsești și nod în papură să îți motivezi ineptiile. Sper ca România și Bulgaria să își folosească dreptul de veto împotriva tuturor intereselor Austriei."

"Karl Nehammerov"

"Sehr geehrter Kanzler ,

Să văd după votul senghen daca spuneți nu de unde mai luați voi lemne . Ați distrus Romania cu furtul de lemne . O sa va folosiți de cartoane, nu mai lemne. Sa fie învățare de minte pentru Romania."

"Cu tot respectul, dvs sunteți singurul care împiedica România sa iasă din Cortina de fier. România a acționat mai mult pro UE, decât pro România. Așteptam același comportament din partea Austriei. Doamne ajuta!"

"Bine de știut (mulțumesc colegului care a postat aici ceva mai devreme) in caz că Karl se încăpățânează și va persista in prostia lui.

• Raiffeisen

• BCR - Erste Bank

• Immofinanz

• Vienna Insurance Group

• OMV

• Petrom

• Red Bull

• Julius Meinl

• Pfanner

• Stroh

• Swarowski

• Holzindustrie Schweighofer

• Strabag

• Porr Construct

• Uniqua Insurance

• Fischer

• Schwarzmuller

• Ster Tractor

• XXXlutz.

Daca mai știți și alte companii deținute de austrieci, adăugați la lista de mai sus că să știm ce avem de făcut"

"Iti mai dau timp doar pana maine sa iti schimbi decizia. Vezi ca si Carmen Harra a zis ca o sa mearga Austria pe 1 solist."

"Bundeskanzler, with al due respect, cut The crap. If Austria does not like Romania, call back all your Austrian companiei doing business în my country. Or maybe you cannot do that without approval from afar East?"

"Si e atat de usor ca toti romanii sa-si retraga TOTI banii de la Raiffeisen Bank România..."

"Romania is Europe. Austria and Hungary are Putin’s puppets."