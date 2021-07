Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Palatul Victoria

UPDATE Klaus Iohannis a ajuns la Palatul Victoria, fiind întâmpinat de premierul Florin Cîțu. Iohannis prezidează ședința de Guvern în care va fi asumat proiectul „România educată”.

Țintele asumate în cadrul proiectului „România Educată” țin de scădrea ratei de părăsire timpurie a școlii, de asigurarea unui consilier de carieră la cel mult 500 de elevi, reducerea ratei de analfabetism functional, dar și de formarea a zeci de mii de cadre didactice. Țintele sunt propuse pentru

Între țintele asumate prin „România Educată”, propuse pentru orizontul de timp 2025-2030 se regăsesc multe proiecte prin care elevii și preșcolarii sunt aduși în prim-plan.

Se dorește ca 30% dintre copiii de până în 3 ani să participe la educație antepreșcolară, iar 96% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară să participe la îngrijire timpurie și educație.

Se urmărește scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, până la un nivel de cel mult 10 și asigurarea unui consilier în carieră la cel mult 500 de elevi.

O altă țintă este reducerea cu minimum 50% a prezentei rate de analfabetism funcțional astfel încât să ajungă la cel mult 20%, iar până în 2030, proporția tinerilor în vârstă de 15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică și științe, conform metodologiei testelor PISA, va scădea, ajungând sub 15%.

Proporția elevilor de clasa a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic ar trebui să fie sub 15%, potrivit documentului.

Se urmărește creșterea ratei de angajare a absolvenților de învățământ profesional, până la 80% în primul an după absolvire, dar și formarea a 15.000 de cadre didactice din învățământul primar și a 40.000 din învățământul gimnazial pentru aplicarea noului curriculum centrat pe competențe.

Altă țintă: minimum 30% din totalul cursurilor din învățământul superior sunt opționale. Tot cu privire la învățământul superior, 20% dintre absolvenții de învățământ superior - licență și master - vor participa la programe de mobilitate externă.

De asemenea, minimum 40% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani vor fi absolvenți de studii superioare.

O altă țintă este creșterea finanțării educației pentru atingerea unui procent minim din cheltuiala publică, corelat cu media alocărilor pentru educație în statele membre ale UE. Țintele, dezideratele, prioritățile, obiectivele și măsurile din proiectul „România Educată” sunt aliniate atât cu nevoile naționale, cât și cu agenda internațională.

„Cele 10 direcții de reformă propuse sunt pași necesari, firești, pentru a construi o Românie rezilientă și performantă, în care accesul la o educație de calitate este oferit fiecărui elev, iar profesorul este un mentor și un profesionist care se perfecționează continuu, în concordanță cu nevoile curriculare naționale și globale emergente”, potrivit documentului citat.

Proiectul „România Educată” este proiectul președintelui Klaus Iohannis prin care propune o reformă reală a educației, spre a deveni în mod real o prioritate națională.

Stire initiala Guvernul urmează să adopte un memorandum privind implementarea proiectului ″România Educată″⁣ şi aprobarea priorităţilor în reforma sistemului naţional de Educaţie.

Potrivit memorandumului, reformele preconizate prin proiectul 'România Educată', concordante cu măsurile prevăzute în programul de guvernare 2021-2024, sunt elaborate în acord cu Recomandările Specifice de ţară ale Comisiei Europene şi cu Programul Naţional de Reformă şi au nevoie de finanţări adecvate din surse multiple: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, programe operaţionale europene 2014-2020 şi 2021-2027, bugetul central, bugetele locale, parteneriate public-private, fonduri nerambursabile, finanţări SEE, contribuţii ale firmelor private.



Domeniile prioritare de acţiune din cadrul proiectului 'România Educată' sunt: cariera didactică; managementul şi guvernanţa; finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar; infrastructura sistemului de educaţie; curriculum şi evaluare centrate pe rezultate; educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii; alfabetizarea funcţională; promovarea educaţiei STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics); digitalizare; rezilienţă.



Memorandumul cuprinde şi termene asumate de Guvern pentru implementarea proiectului. Astfel, se urmăreşte constituirea, până la 1 august, a unui grup de lucru interministerial coordonat de prim-ministru, care va elabora rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării proiectului "România Educată".



Totodată, se propune adoptarea, până la 10 septembrie, a unei hotărâri de Guvern privind aprobarea planului de acţiune, cu termene şi responsabilităţi, pentru implementarea proiectului.



Până la 1 octombrie, se are în vedere elaborarea pachetului legislativ care să asigure implementarea proiectului "România Educată".



În lunile octombrie şi noiembrie ale acestui an, Executivul doreşte să organizeze consultări cu partenerii sociali, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, ai mediului economic şi organizaţiilor neguvernamentale, ai comunităţilor locale, ai altor autorităţi/ entităţi publice, elevi, studenţi, profesori, experţi, pentru definitivarea pachetului legislativ.



Pe agenda de miercuri a şedinţei Cabinetului Cîţu mai figurează, între altele, un proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la HG nr. 1103/2020, privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.