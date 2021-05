Şeful STB: De săptămâna viitoare, autobuzele şi troleibuzele vor respecta programul de transport

STB SA

Autobuzele şi troleibuzele vor respecta programul de transport, începând de săptămâna viitoare, iar acest lucru va fi posibil prin aplicaţia existentă care creează legătura între dispecerat şi şoferul vehiculului, a declarat, vineri, directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), Adrian Criţ, într-o conferinţă de presă.

"Există investiţii realizate de-a lungul timpului pe partea de digitalizare. Există investiţii care, din păcate, nu au fost utilizate aşa cum trebuia, chiar dacă noi am achiziţionat vehicule cu sisteme de monitorizare, am achitat mentenanţă lunară. Din păcate, la preluarea mandatului, am constatat că unele sisteme nu sunt funcţionale. Drept urmare, în ultima lună, colegii mei s-au preocupat pentru punerea în funcţiune a acestora, astfel încât, de săptămâna viitoare, tot ceea înseamnă autobuze şi troleibuze vor respecta programul de transport. Acest lucru va fi posibil prin aplicaţie existentă, care creează legătura între dispecerat şi şoferul vehiculului, aplicaţie prin care şoferul preia mesaje, răspunde la mesaje şi poate fi monitorizat vizavi de ceea ce se întâmplă", a transmis Adrian Criţ.

Acest sistem este deja funcţional pe 1.630 de vehicule, tramvaiele neavând deocamdată implementat acest sistem.