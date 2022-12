Stația de metrou Tudor Arghezi este gata

Potrivit Primăriei Sectorului 4, Tudor Arghezi, stația de metrou construită pe Șoseaua Berceni, în apropierea Șoselei de Centură, în asociere cu operatorul rețelei de transport subteran din București – Metrorex S.A., este finalizată și urmează să intre în procedură de recepție și de efectuare a probelor, de către personalul tehnic Metrorex S.A. și Autoritatea Feroviară Română, pentru ca, ulterior, să fie dată în folosință călătorilor.

„De astăzi (marți - n.r.), am predat stația de metrou Tudor Arghezi către Metrorex. Urmează procedurile de recepție și probele, astfel încât, în cel mai scurt timp, oamenii să poată folosi această stație construită de comunitatea Sectorului 4! Este o zi absolut specială pentru comunitatea noastră. O promisiune pe care ne-am făcut-o în urmă cu mulți ani de zile, aceea de a valoriza această zonă a Bucureștiului, de a genera un real hub de business, un loc care să genereze locuri de muncă bine plătite. N-am fi putut face acest lucru fără bani europeni. Acești bani care reprezintă șansa acestei comunități. A fost foarte importantă și solidaritatea instituțională și iată că, în premieră, o primărie a semnat acorduri de colaborare cu Metrorex și cu Ministerul Transporturilor și, împreună, am reușit să finalizăm acest obiectiv de investiții cu două luni mai devreme decât era prevăzut. În plus, așa cum se cunoaște, am început deja demersurile pentru ca împreună cu Consiliul Județean Ilfov, să facem în așa fel încât linia de metrou M2 să se oprească în Comuna Berceni”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a remarcat modelul de bune practici promovat de Sectorul 4.

„Este pentru prima oară când predarea unei stații de metrou se face de către o administrație locală. Vorbim de un model de bună practică și de normalitate. Primarul Sectorului 4 s-a implicat mult și lucrările s-au finalizat mai repede cu două luni. Fără infrastructură nu poți să atragi investiții și nu poți să dezvolți Bucureștiul. E pentru prima oară când vorbim de extinderea metroului în afara Bucureștiului, ceea ce oferă o nouă perspectivă. Cred că, încet-încet, trebuie să ne ridicăm la așteptările românilor. Ne-am săturat, de 32 de ani, de decidenți care găsesc motive că de ce nu se poate. Trebuie să avem decidenți care se implică și care să fie eficienți!”, a afirmat Ciolacu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a subliniat faptul că lucrările de construcție ale noii stații au fost finalizate mai devreme cu două luni față de termenul stabilit inițial.

„În primul rând, îi felicit pe Daniel și pe echipa de la Sectorul 4. Faptul că au finalizat această investiție mult mai devreme merită subliniat. În al doilea rând, dați-mi voie să subliniez faptul că descentralizarea și toate acele protocoale pe care Ministerul Transporturilor le-a semnat în ultimii ani pentru realizarea unor obiective de investiții funcționează. Iar ăsta este un exemplu! Anul acesta am semnat 54 de protocoale cu autoritățile locale și aș vrea ca și ceilalți cu care am semnat protocoalele de care v-am spus, să se uite cu foarte mare atenție la acest proiect finalizat, astfel încât să aibă și ele același succes.”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Urmare a unei investiții de 50 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, noua stație de metrou Tudor Arghezi este unica investiție de acest gen realizată de către o administrație locală din România și urmează să fie dată în folosință călătorilor după finalizarea probelor tehnice.

„Vom intra în faza de recepție a lucrărilor și, de asemenea, concomitent cu faza de recepție, se va desfășura și perioada de probe, pentru că siguranța călătorilor este criteriul principal pentru noi. De aceea, în perioada următoare, împreună cu Autoritatea Feroviară Română, avem un program de testări și, în funcție de rezultatele pe care le vom evalua și de atingerea parametrilor necesari, se va trece și la utilizarea metroului și de către călători”, a declarat Mariana Miclăuș, director general al Metrorex S.A.

Împreună cu linia de legătură, noua stație are o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, între stația Berceni, actualul capăt al Magistralei 2 și Șoseaua de Centură, și are un traseu cu o lungime totală de 1,6 kilometri. Stația este construită la nivel suprateran și are un regim de înălțime de P+2E. Peronul stației se află la parter, iar zonele administrative sunt repartizate la nivelul celor două etaje. Totodată, stația Tudor Arghezi este prevăzută cu cinci zone de acces pietonal. Una dintre acestea este situată vizavi de stația de metrou și asigură legătura cu peronul noii stații, printr-un pasaj pietonal subteran, cu o lungime de 14 metri, ce sub-traversează Șoseaua Berceni. Mai mult, accesul călătorilor pe peron este facilitat de șapte scări rulante, precum și de șapte lifturi care vor ușura accesul persoanelor cu dizabilități. Totodată, pe toată lungimea peronului, a fost montat un covor tactil de direcționare pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

O importanță deosebită a fost acordată dotărilor și măsurilor de siguranță și protecție a călătorilor, conform normelor specifice transportului cu metroul. Astfel, în stația de metrou Tudor Arghezi a fost instalat un sistem de supraveghere, format din 70 de camere video, montate atât la nivelul peronului, a celor două vestibule, cât și în cele cinci zone de acces. Totodată, stația este dotată cu centrale de detecție incendiu, cu alarmă la efracție precum și cu sisteme de tratare a aerului. De asemenea, pentru funcționarea hidranților, utilizați în caz de incendiu, stația este conectată la două surse de alimentare cu apă, una din rețeaua publică, iar cea de a doua din surse proprii (puțuri la mare adâncime). Realizarea acestor sisteme s-a efectuat cu suportul și asistența tehnică a specialiștilor Metrorex S.A., cu experiență în concepția și exploatarea transportului public cu metroul.

Toate aceste investiții au fost realizate pentru a dezvolta infrastructura de metrou, un mijloc de transport nepoluant și sustenabil, care să interconecteze în viitor localitățile din zona de sud a Capitalei și care să reducă poluarea prin diminuarea numărului de mașini care intră în traficul rutier bucureștean.

În acest scop a fost proiectată și noua parcare pe care Primăria Sectorului 4 o construiește pe Șoseaua Berceni, în imediata apropiere a stației de metrou Tudor Arghezi. Având o funcționalitate de tip PARK&RIDE, parcarea are o capacitate de 300 de locuri, atât pentru autoturisme, motociclete, cât și pentru persoane cu dizabilități și va fi dată în folosință la jumătatea anului viitor. Realizată pe două nivele din structură metalică, având „pereți verzi” și panouri fotovoltaice menite să asigure energia electrică necesară iluminatului propriu și funcționării instalațiilor de automatizare, această parcare îi va deservi pe șoferii care vin în Capitală dinspre localitățile învecinate. Aceștia își pot lăsă autoturismele într-un loc sigur, corespunzător amenajat pentru ca, ulterior, să-și continue călătoria spre centrul orașului cu metroul.

Lucrările de infrastructură mare realizate de Primăria Sectorului 4, singura administrație locală din România care a construit o stație de metrou, împreună cu operatorul rețelei de transport subteran din București – Metrorex S.A., sunt doar începutul proiectului de extindere a magistralei M2, dincolo de Șoseaua de Centură, până în comuna Berceni. În acest sens, încă de anul trecut, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Transporturilor, Metrorex S.A și Consiliul Judeţean Ilfov. În momentul de față, Studiul de Prefezabilitate al extinderii magistralei M2 până în comuna Berceni a fost finalizat și aprobat de către Metrorex S.A.

Noul traseu al magistralei M2, care pleacă de la stația Tudor Arghezi, va avea o lungime de trei kilometri ce va putea fi parcurs într-un interval de 10 minute, în condițiile în care în acest moment, această distanță este parcursă, la orele de vârf, în 30-40 de minute. Traseul va avea trei stații ce vor fi prevăzute cu două linii destinate traficului de călători. Mai mult, noua infrastructură va putea asigura transportul pentru aproximativ 10.000 de oameni pe zi. Scopul acestor investiții, însă, nu vizează doar extinderea infrastructurii de metrou la nivelul Capitalei, ci și dezvoltarea socio-economică a întregii zone metropolitane din sudul Bucureștiului.

