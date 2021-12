Tanczos Barna: Programul Rabla 2022 începe în februarie

Programul Rabla pentru automobile aferent anului 2022 va începe la 1 februarie, a anunțat joi ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Antena 3. Ministrul spune că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

„Măsura luată de MInisteurl mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susțnerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. A cest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de 8 ani din circulație. Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu prodducătorii și importatorii de mașini să gasim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varinata obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asuprra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de 8 ani, este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul.

Ministrul spune, în context, că există programe pentru stații de încărcare a mașinilor electrice, 2.500 de stații finanțate pentru primării și 13.000 de stații prin PNRR.

Tanczos Barna a precizat că în coaliție vor fi discutate și măsurile de descurajare a achiziției de mașini vechi, respectiv posibilitatea apariției unei noi taxe. „Este o decizie politică, nu o pot lua eu în calitate de ministru.Se va analiza în coaliție, avem Guvern, avem o majoritate, se va discuta cu sigurnață acest aspect”.

Programele Rabla Clasic și Raablaa Plus au început în acest an în luna aprile, cu bugete de 640 de milioane d elei, respectiv 600 de milioane de lei. Programele s-au încheiat în luna septembrie.

(sursa: Mediafax)