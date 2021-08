Avocatul Toni Neacșu, despre condamnarea premierului: Fapta săvârșită în SUA de Florin Câțu este în mod cert o infracțiune, iar nicidecum o banală contravenție

Lucian Alecu

Avocatul Toni Neacșu a făcut o analiză a situației premierului Florin Cîțu după scandalul declanșat de condamnarea la pușcărie, pentru conducere sub influența alcoolului, în Statele Unite ale Americii

„Fac câteva precizări despre situația juridică în care se află primul ministru după descoperirea existenței incidentului cu conotații penale pe care l-a avut în SUA.

Precizez mai întâi, ca opinie personală, că din punct de vedere moral și politic d-ul Câțu ar trebui să-și respecte propriile standarde de responsabilitate pe care le-a promovat demagogic ca om politic și să demisioneze din funcție.

Măcar pentru faptul că premierul unei țări care este partener strategic al SUA este o persoană care a nesocotit legislația internă (penală) a marelui aliat. Dar, desigur, ipocrizia, fățărnicia și lașitatea omului politic român nu au și corespondent în responsabilitatea juridică, rămâne o problemă pur politică.

Acestea fiind spuse, precizările juridice, într-o abordare pur tehnică.

1. Fapta săvârșită în SUA de Florin Câțu este în mod cert o infracțiune, iar nicidecum o banală contravenție. În sistemul penal american există 3 niveluri de gravitate în care poate fi încadrată o faptă penală. Misdemeanor este al doilea nivel ca gravitate, primul fiind crima (felony). În cazul infracțiunilor considerate drept misdemeanor de regula pedeapsa penală maximă ce poate fi aplicată este închisoarea de până la un an. Conducerea sub influența bauturilor alcoolice constutuie în statul Iowa o faptă penală pedepsită cu maxim 1 an de zile. Pentru fapta săvârșită Florin Câțu a fost condamnat la 2 zile de închisoare și amendă penală, fiind prima faptă de acest fel. Fapta este incriminata în Iowa Code, titlul Codul penal (criminal law), articolul 321J.2(a). D-ul Câțu a fost judecat de o instanță penală și i s-a aplicat o pedeapsă penală.

2. D-lu Câțu nu a fost judecat în SUA pentru depășirea limitei de 0,8%% în sânge ci pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. În România o astfel de faptă este infracțiune doar dacă în urma prelevării probelor biologice rezultă depășirea acestei limite, dacă alcoolemia este mai mică fiind contravenție. Distincția este importantă întrucât dacă s-ar pune problema recunoașterii hotărârii judecătorești din SUA acest lucru nu ar putea avea loc cât timp fapta nu este infracțiune și după legea română.

3. D-ul Câțu nu poate fi revocat din funcția de premier și îndeplinea la data numirii condiția să nu fi suferit o condamnare penală. Această condiție din Legea 90/2001 se referă exclusiv la condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea, așa cum în mod expres a Decis Curtea Constituțională prin Decizia nr. 304/2014. De asemenea, hotărârea americană nu producea efecte directe în România, inclusiv în ce privește interdicțiile și decăderile, ci doar în urma procedurii recunoașterii potrivit Legii 302/2004. La acest moment nu se mai poate face recunoașterea acelei hotărâri penale, deci din punct de vedere juridic ea nu a produs niciodată efecte pe teritoriul României.

4. O hotărâre judecătorească penală pronunțată în străinătate nu produce în principiu nici un efect, nici o consecință și nici o obligație pentru persoana condamnată până în momentul recunoașterii ei de către autoritățile române potrivit unei proceduri penale. Cu toate acestea, față de caracterul general al informațiilor pe care trebuie să le furnizeze pe proprie răspundere beneficiarul certificatului ORNISS (dacă a fost retinut, arestat condamnat VREODATĂ) aparent se poate pune în discuție existența unei infracțiuni de fals în declarații, dacă aceste informații au fost omise.

NB În fotografie este modelul de declarație cu privire la antecedentele penale în vederea obținerii certificatului ORNISS”, scrie Toni Neacșu pe pagina sa.