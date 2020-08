Barna a fuzionat cu Cioloș

Delegaţii USR şi ai PLUS au adoptat, la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unui Congres desfăşurat online, protocolul de fuziune a celor două partide. Noua formațiune se va numi… “USR-PLUS”.

76,1 la sută dintre delegații USR au fost de acord cu această fuziune, în timp ce, de la PLUS, au votat “DA” 83,43% dintre delegați. La finalul congresului, președintele USR, Dan Barna, le-a transmis colegilor săi, printr-o postare pe Facebook, rezultatul deciziilor.

“Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul”, a precizat Barna.