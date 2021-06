Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

„Revoluția bunei guvernări merge mai departe”, scrie Dan Barna, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a picat: „Nimeni nu mai vrea să facă parte din istoria pe care o construiește PSD. E plină de necazuri, sărăcie și ipocriți”.

„Spre deosebire de semnatarii exercițiului de demagogie ipocrită de azi, noi încercăm să facem țara asta mai bună. Am promis că vom construi infrastructură, construim infrastructură. Am promis că vom face spitale, am început să face spitale și le veți vedea la finalul acestei guvernări. Am promis o justiție curată, avem o justiție curată și vom consfinți asta în lege până la finalul anului. Am promis că vom fi cinstiți cu bugetul și posibilitățile țării și asta facem”, susține vicepremierul.

Potrivit lui Barna, „spectacolul disperării voastre e înduioșător, dar nu o să ne oprească din drum. Nu sunt eu cel care să vă dea sfaturi, dar dacă o țineți așa, până și copiii au să vadă într-o zi că sunteți un partid al subdezvoltării și sărăciei. Un partid al trecutului. Pe axa Iliescu-Dragnea-Ciolacu încercați de 30 de ani să puneți frână României”.

„Nimeni nu mai vrea să facă parte din istoria pe care o construiește PSD. E plină de necazuri, sărăcie și ipocriți.

Și poate atunci o să începeti să construiți ceva. Până acum n-ați făcut decât să distrugeți. Dar ne-a rămas speranța și în baza ei construim azi. Oricât de mult vă enervează asta pe voi”, adaugtă acesta.

Parlamentul a respins, marți, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, inițiată de senatori și deputați PSD. În favoare au votat 201 parlamentari.