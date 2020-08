Băsescu, avertisment pentru Orban și Barna

Lucian Alecu IMG_7951 Traian Basescu IMG_7951 Traian Basescu

Traian Băsescu îi avertizează pe liderii PNL și USR, Ludovic Orban și Dan Barna, că a intrat în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, „deoarece are o datorie neplătită din anul 2004” și îi ironizează pe cei doi că ar fi mizat pe lașitatea sa. „Au făcut o mare greșeală! Au mizat pe lașitatea mea, nu sunt un om care să fugă de provocări. V-am mai spus: uitați-vă la mine, nu am nicio zgârietură pe spate, am numai pe față. Mă gândesc să maximizăm șansele PMP la alegerile locale și eu consider că am rămas cu o datorie față de bucureșteni, asta pentru că am plecat la Cotroceni în 2004. Nu vreau să-mi închei cariera politică cu datorii”, a afirmat fostul președinte.