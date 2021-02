Cât a costat, oficial, fiecare post de parlamentar ales pe 6 decembrie

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat, la începutul acestei săptămâni, rapoartele privind veniturile și cheltuielile electorale ale principalelor formațiuni politice care au participat la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Din aceste documente, reiese faptul că PNL a plătit cel mai scump fiecare loc în Senat și în Camera Deputaților, depășindu-și însă și veniturile realizate în campanie. Cel mai ieftin loc de parlamentar a fost plătit de UDMR, însă nici acesta nu a fost tocmai ieftin. În pagubă maximă au ieșit PMP și Pro România, care, împreună, au cheltuit zece milioane de euro și nu au prins nici măcar un loc în Legislativ.

În lipsa Raportului referitor la veniturile și la cheltuielile de campanie ale Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care nu a fost, încă, publicat de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, un calcul simplu arată că USR, PLUS, PNL, PSD, PMP și Pro România au “tocat”, în total, pentru campania electorală aferentă alegerilor parlamentare care au avut loc pe data de 6 decembrie 2020 suma de 145.643.838,81 de lei. Banii provin din contribuțiile personale ale fiecăruia dintre candidații înscriși pe listele electorale, nu doar de cei care au și prins în loc în Parlament, dar și din contribuția partidelor aferentă fondurilor realizate în afara perioadei electorale. Studiind aceste documente oficiale, se poate constata că, spre deosebire de alte scrutine de alegeri, pretendenții la fotoliile de senator sau de deputat nu au mai făcut cheltuieli exorbitante, de ordinul milioanelor de lei. Cel mai recent exemplu în acest sens s-a întâlnit la alegerile europarlamentare din anul 2019, când Ștefan Ion, zis “Grindă”, și-a împrumutat o apropiată cu 1,4 milioane de lei, pentru a candida, pe un loc neeligibil. Sumele din toamna anului trecut au primit de la câteva mii de lei și nu au depășit 300.000 de lei de persoană.

Pro România și PSD au cheltuit, împreună, cât PNL

Conform actelor citate, Partidul PLUS, condus de Dacian Cioloș, și care are cel puțin un ministru în Guvernul Cîțu, plus a doua funcție în stat, a realizat, pentru alegerile din 6 decembrie, venituri totale de 6.011.685,61 de lei. Colegii de la USR au strâns 11.152.573 de lei. Iar reprezentanții UDMR au adunat de la candidați 3.455.244 de lei. Partidul Național Liberal s-a “întrebuințat” cel mai mult, reușind să pună “ban pe ban” nu mai puțin de 48.812.249,14 lei. Rivalii de la PSD au strâns, la rândul lor, 47.993.815,47 de lei. Iar perdanții alegerilor, Partidul Mișcarea Populară și Partidul Pro România, au realizat venituri de campanie în sumă de 19.782.891 de lei, respectiv de 28.055.080,92 lei. Aceste din urmă partide nu au făcut pragul electoral,

deși, împreună, au cheltuit peste 47 de milioane de lei, asemănător cu sumele investite de PSD și PNL.

Mercurial: Între 117.000 și 370.000 de lei locul

Raportul dintre cheltuielile efectuate și rezultatul alegerilor este edificator. PSD are 110 deputați și 47 de senatori, cheltuind în campania electorală suma de 47.309.599,63 de lei. Ceea ce înseamnă că fiecare dintre locurile din parlament i-a costat pe social-democrați câte 301.335,03 lei.

PNL a cheltuit mai mult decât a încasat, respective 50.416.249,14 lei, iar, în urma alegerilor, s-a ales cu 41 de senatori și 93 de deputați. Rezultă că fiecare dintre cele 134 de locuri de parlamentar i-a costat pe liberali cel mai scump – 376.240,7 lei. Ludovic Orban nu figurează pe lista contributorilor la campania electorală. USR și PLUS, împreună, au cheltuit în campania electorală suma de 16.463.829 de lei și au obținut, împreună, 25 de posturi de senator și 55 de fotolii de deputat. Ceea ce înseamnă că fiecare scaun de parlamentar USR-PLUS a costat 205.797,9 lei. Însă a meritat, având în vedere că Dan Barna este vicepremier, Anca Dragu este președintele Senatului, iar Vlad Voiculescu, Claudiu Năsui, Stelian Ion și Cătălin Drulă conduc cele mai importante ministere.

Cei mai puțini bani a cheltuit UDMR – 3.413.481,4 lei, reușind să obțină 9 locuri în Senat și 20 de locuri la Camera Deputaților. Fiecare astfel de loc a costat 117.706,3 lei. Și în cazul UDMR a meritat, pentru că în prezent maghiarii au vicepremier și conduc Ministerul Dezvoltării.