Cea mai proastă campanie de comunicare din lume va fi înlocuită cu una „cu față umană”

Medicamente în farmacii, la care să aibă acces imediat toți cei care se îmbolnăvesc, explicații despre efectele adverse ale vaccinurilor, încurajarea oamenilor să-și facă analizele medicale și să ceară sfatul medicului înainte de vaccinare sunt doar câteva dintre promisiunile pentru noua strategie de comunicare în criza COVID-19 din România. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a explicat că aceste schimbări vor fi făcute de actualul guvern, după ce întreaga campanie de comunicare și de vaccinare a fost un fiasco, din cauza erorilor foarte grave care s-au făcut până acum.

Schimbarea guvernului vine și cu implementarea unei noi strategii de gestionare a crizei COVID-19 în România, la inițiativa PSD. Liderul partidului a explicat, duminică seara, la Antena 3, de ce este nevoie de schimbarea întregii strategii de comunicare, inclusiv pentru vaccinare, după ce s-a constatat că situația din România a fost cauzată de o campanie extrem de proastă. Marcel Ciolacu a explicat că noua strategie de comunicare va porni de la explicațiile necesare despre efectele secundare ale vaccinurilor – așa cum s-a procedat în țările cu rată de vaccinare de peste 80%, unde oamenii au fost convinși să se vaccineze, pe baza informațiilor clare și reale, nu prin coerciție și sub amenințare. Noua strategie prevede și încurajarea oamenii să își facă analizele medicale înainte de a se vaccina. S-a ajuns la concluzia că este nevoie de aceste informații care să fie date oficial populației, după ce s-a constatat că lipsa lor, precum și neconcordanțele grave între declarațiile oficiale au condus la o scădere progresivă a încrederii oamenilor în autorități, iar această problemă a stat la baza respingerii măsurilor de protecție și a profilaxiei. Liderul PSD este și unul dintre politicienii care au încercat să sensibilizeze autoritățile pentru a accepta să permită accesul bolnavilor din România la medicamentele care s-au dovedit eficiente în tratarea COVID-19 în celelalte țări. Ciolacu a declarat că vor fi suficiente antivirale în farmacii. Astfel nu se va mai ajunge la dezastrul din luna octombrie, când în România mureau 600 de oameni pe zi, după ce au ajuns la spital prea târziu, în lipsa medicamentelor care le-ar fi putut salva viața. Medicamente nu au fost nici pentru cei care ar fi putut lua tratamentul de la medicul de familie, pentru a nu mai ajunge la spitalele deja fără locuri libere, dar nu erau nici în spitale, pentru tratarea celor ajunși în stare deja gravă.

Încercări repetate de a aduce antivirale

La începutul lunii trecute, liderul PSD a declarat că România trebuie să producă antivirale ieftine, medicamente care să se găsească în farmacii, pentru ca lumea să nu le mai cumpere de la cărăușii care le aduc din țările vecine. Ciolacu a oferit exemplul personal, spunând că a cumpărat „pe sub mână” Arbidol, pentru a-și trata rudele. „Iertați-mă, am cumpărat antivirale de la o doamnă care le aducea din Republica Moldova. Este inacceptabil așa ceva! Să cumperi antivirale de la tarabă”, a povestit președintele social-democraților. Apelul făcut de acesta și de multe alte persoane publice a avut efect, dar negativ, în gestionarea crizei COVID-19. Sursele noastre din mai multe puncte vamale ne-au declarat că autoritățile au intervenit în „contrabanda de medicamente”, impunându-le vameșilor să confiște cantitățile mari de medicamente care salvează viețile celor bolnavi, astfel încât să se descurajeze aducerea lor în țară. În aceeași perioadă a fost lansată și o campanie de comunicare împotriva medicamentului Arbidol, similară celei de mare succes, de anul trecut, împotriva celuilalt medicament folosit în mai multe țări în tratarea COVID-19, Ivermectina. Campaniile de comunicare lansate împotriva medicamentelor care tratează această boală în alte țări ale lumii au fost mult mai bune și mai eficiente decât campania de comunicare pentru vaccinare, plătită din bugetul statului. Dar cei care erau deja reticenți au devenit vehemenți în a respinge orice vine de la autorități, după aceste noi campanii de denigrare a medicamentelor. Astfel s-a accentuat situația de criză deja existentă, iar creșterea ratei de vaccinare din ultima lună, de la 31% la 40% are la bază doar amenințarea cu obligativitatea certificatului de verde la locul de muncă. Chiar și așa, specialiștii care se ocupă de comunicarea oficială, plătită de Guvern, nu au ținut cont nici de faptul că românii înțeleg extrem de bine cum aceste calcule procentuale se fac pe baza unui total al populației din anul 2011, astfel încât absolut toate datele oficiale sunt false.

Vaccinare să fie, dar nu cu forța

Noua strategie de comunicare în criza COVID-19, anunțată de liderul PSD, exclude obligativitatea vaccinării, chiar dacă încă se dezbate această problemă la nivelul Comisiei Europene, precum și cea a certificatului verde pentru accesul în anumite locuri publice. Liderul PSD a preluat, semioficial, rolul de comunicator al partidului și al noii echipe de guvernare, încercând să se poziționeze ca un garant al noii campanii „cu față umană”, care ar putea rezolva problemele create în ultimii doi ani prin cea mai proastă campanie guvernamentală de comunicare din Europa și probabil din întreaga lume. Liderul PSD a mai declarat, săptămâna trecută, că el nu va susține niciodată obligativitatea vaccinării. „Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie. (…) Preşedinta Comisiei (Europene - n.r.) are dreptul la opinie. Eu am trăit sub comunism. Toate lucrurile se impuneau. Cred, în continuare şi cu convingere, că nu trebuie impusă vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”, a declarat Ciolacu, la România TV, deși s-a vaccinat anti-COVID-19 cu trei doze şi a susținut mai multe restricţii pentru cei nevaccinaţi. Și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că în România vaccinarea nu va deveni obligatorie, ci va rămâne un act voluntar.

România ar putea avea o nouă strategie de gestionare a crizei COVID-19, după cea mai proastă campanie de comunicare din Europa și chiar din lume. Singurul rezultat vizibil și măsurabil al acestei campanii plătite cu mulți bani de la bugetul statului este distrugerea încrederii românilor în autorități.

Consecințele campaniei dezastruoase de comunicare se văd în cifre: rata scăzută a vaccinării este direct proporțională cu încrederea populației în autorități mai ales la cei care au trăit în dictatura comunistă și au perceput această comunicare ca pe o revenire la vremurile de tristă amintire.