Ciolacu, despre organizarea prezidențialelor: Decizia politică e foarte clară: în septembrie

„Eu nu am nicio discuție... Noi avem o decizie în coaliție că alegerile sunt în septembrie, pe 15 și 29. E o decizie luată. Normal că nu am făcut actele, nu am înaintat documentele în guvern pentru că avem alte alegeri. Dar decizia politică e foarte clară. În septembrie vor fi alegeri”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că prezidențialele nu sunt organizate în funcție de rezultatul alegerilor din 9 iunie.

„Eu nu modific datele de alegeri în funcție de scorurile electorale ale unui partid sau ale unei persoane. Alegerile pentru funcția de președinte sunt în septembrie. Asta spun din funcția de prim-ministru”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)