Ciolacu consideră excluderea lui Bălășoiu din PSD, o decizie corectă

”A fost o decizie corectă”, spune Marcel Ciolacu despre excluderea din partid a deputatului Aurel Bălășoiu.

El neagă că a comunicat cu bărbatul care a făcut dezvăluirile despre Bălășoiu și precizează că nu a discutat cu deputatul exclus din PSD.

„În fiecare seară eu am 200-300 de mesaje pe whatsapp. După așa zisa comunicare a unui cetățean care are anumitre probleme din punctul meu de vedere, fără să deranjez pe nimeni cu anumite probleme medicale și ar trebui să intre în acea zonă... Nu a existat o comunicare”, adaugă liderul social-democrat.

„Am votat și am propus colegilor mei (excluderea din partid - n.r.). Nu poate fi exlus din Parlament. Dacă doriți să susțin proecte politice care nu au nicio treabă cu legile statului român, nu mă puneți, că nu o să o fac, că nu sunt ipocrit. În momentul în care românii te aleg, doar românii te pot schimba. Eu i-am cerut dlui Bălășoiu să-și dea o demisie de onoare. Restul, cu fandoseli și strângeri de semnături, speculații de genul ăsta, nu veniți, că nu intru în acest circ. (...) Am avut informații suficiente. Nu (am avut mai multe decât acum - n.r.), categoric nu”, conchide Ciolacu.

Parchetul de pe lângă ÎCCJ s-a sesizat din oficiu marți cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor ca urmare a informațiilor apărute în presă referitoare la săvârșirea acestei fapte de deputatul Aurel Bălășoiu. A fost deschis și un dosar pentru viol.

Conducerea PSD a decis sâmbătă excluderea din partid a deputatului Aurel Bălășoiu.

„PSD nu tolerează în niciun fel încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine”, se arăta în comunicat.

Social-democrații susțin că se așteaptă ca acesta să își dea demisia urgent din funcția de deputat.

Deputatul Aurel Bălășoiu intră în concediu cu plată. Conducerea Camerei Deputaților a aprobat cererea deputatului de a intra în concediu cu plată în perioadele 03-04 octombrie, 10-12 octombrie și 17 - 19 octombrie „din motive personale”.

(sursa: Mediafax)