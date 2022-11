Ciolacu, critici la adresa PNL: Îi rog, pentru ultima oară, să se oprească din această mascaradă

„Am avut o guvernare de doi ani de dreapta. Mi-aș fi dorit foarte mult ca cei care au greșit, să-și recunoască vina. Nu e un lucru ieșit din comun, ci un lucru normal. Nu s-a întâmplat acest lucru. Fiecare are consultanții care-l sfătuiesc într-un anumit fel și-și ia deciziile cum dorește, dar am o rugăminte la toată lumea, dar mai ales la colegii noștri de coaliție - să aibă decență. Ei nu pot vorbi și să dea PSD indicații în ceea ce privește pensiile sau veniturile românilor. Nu au acest drept moral”, spune Marcel Ciolacu.

Liderul PSD afirmă că liberalii în 2021 „nu au mărit cu niciun leu veniturile românilor, ne-au ținut în perioada pandemiei prin casă, în timp ce ei beau și fumau în birouri, părinții noștri nu aveau acces în spitale, pentru că nu au fost în stare să gestioneze o pandemie, au cumpărat vaccinuri de miliarde de euro cât pentru zece populații ale României”.

„Eu le cer un singur lucru - să fie decenți! PSD își are drumul lui. Chiar și în perioada de opoziție mai mult am venit cu soluții și propuneri, decât cu critici. Eu cred că e momentul în care să ne hotărâm în ce direcție să o luăm. Eu cred în continuare că cei cu pensii mici care nu pot face față inflației provocată de criza de la energie, pensiile mici trebuie să crească în România cu peste 15%. Rostul nostru, ca social-democrați, e să avem grijă de acești oameni, cum am avut în ultimii 32 de ani. Îi rog frumos, pentru ultima oară, să aibă decența, să se oprească din această mascaradă pe care o fac în ultima perioadă, pentru că eu și colegii mei nu vom accepta acest lucru. Repet, moral, nu au niciun drept să ne dea vreo indicație sau să vină cu vreo sugestie. Întâi să facă măcar 10% față de cât a făcut PSD și pe urmă vom sta de vorbă”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)