Ciolacu: Dacă moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot, în plen, atunci PSD o va vota

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va vota moțiunea depusă de USR PLUS și AUR dacă aceasta va ajunge la vot, în plen.

„Dacă moțiunea alianței USR AUR va ajunge la vot, în plen, atunci PSD o va vota. Dar nu să se întoarcă Barna în Guvern și Ghinea, să nenorocească PNRR-ul, ci vom merge până la capăt, alegeri anticipate. Prin urmare, alianța USR AUR trebuie să susțină acest demers. Dacă moțiunea alianței USR AUR nu ajunge la vot în plen suntem dispuși să vorbim cu USR și AUR, să convenim un text al moțiunii, să semneze moțiunea pentru a avea cele 234 de voturi și în 10 minute o depunem. Givernul Cîțu trebuie să plece”, a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit liderului social-democrat, creatorii acestei crize își doresc ca PSD să decidă cine câștigă, între PNL și USR PLUS.

„Încă de joi, PSD a prezentat public moțiunea de cenzură, am arătat și 157 de semntăruri legale. Am invitat atunci USR PLUS și AUR să discutăm pe marginea textului și să depunem împreună o moțiune care să aibă minimum 234 de semnături. USR PLUS a ales însă o alianță cu AUR și cu aroganța specifică nu au dat niciun semn. Nu au făcut nici măcar gestul minim de a ne transmite textul moțiunii. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-și crește vizibilitatea publică. Acum, creatorii acestei crize ar dori ca PSD să decidă cine câștigă între USR și PNL, eventual tot PSD să stabilească și cine câștigă congresele de la PNL sau USR. Prioritatea lor nu este rezolvarea crizei politice. USR PLUS a anunțat deja că rămâne în Guvern. (...) USR a și recunoscut chiar că îl vrea doar pe Cîțu plecat, dar el să rămână în continuare la guvernare, să distrugă ceea ce a mai rămas”, a mai spus Ciolacu.

Acesta a anunțat că reprrezentanții PSD vor participa la ședința Birourilor Permanente Reunite, convocată luni pentru a discuta calendarul moțiunii.

(sursa: Mediafax)