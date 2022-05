Ciolacu, despre modificarea Codului Fiscal: „Nu se va lua nicio măsură în Guvern, fără să existe un dialog cu mediul de afaceri”

„Ştiu şi eu şi dumneavoastră discuţiile din spaţiul public privind anumite modificări la Codul Fiscal sau anumite abordări. Eu vreau să vă asigur că nu se va lua nicio măsură în Guvern fără să existe un dialog cu mediul de afaceri. Nimeni nu are de gând să strice climatul şi echilibrul din interiorul mediului de afaceri, dar trebuie să cântârim și să vedem realitățile”, a spus el.

El a precizat că România are un PIB care se bazează în acest moment pe 27% venituri şi 47% cheltuieli, „cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană”.

„Asta nu înseamnă că cineva va veni, într-o perioadă cu crize multiple, cu noi impozite. Sperăm ca împreună cu dvs, cu toți partenerii sociali să găsim soluţiile cele mai bune şi mai sustenabile pentru provocările de azi, dar și pentru mâine și împreună să fi învățat ceva din toată această perioadă, iar când am crezut că am scăpat de pandemie, am dat peste un război care a întors toată economia mondială. Este nevoie în perioadă următoare să facem echipă şi să avem o discuţie aplicată în ceea ce priveşte viitorul României sau dacă dorim în continuare o abordare de supravieţuire, o abordare lună de lună. Avem nevoie de o societate modernă, de o societate predictibilă”, a mai spus Ciolacu.

El a mai spus că Institutul Naţional de Statistică a confirmat că, „după doi ani de în care economia a bătut, din păcate, pasul pe loc”, în trimestrul I al acestui an, România trece iar pe creştere.

„Cea mai mare creştere economică la nivelul Uniunii Europene: 6,5 %, o reuşită de etapă. Nu putem vorbi de un succes deplin pentru că această creştere de 6,5% nu se regăseşte în aceeaşi proporţie în buzunarul oamenilor şi nici la nivelul întregului mediu de afaceri românesc. Dar, inversarea trendului, prin reluarea creşterii, dovedeşte faptul că, dacă statul adoptă măsurile corecte, la timp, putem trece încet – încet peste provocările cu care ne confruntăm”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a a afirmat că, alături de colegii din PSD, a decis să demareze discuţii pentru un nou pachet de măsuri economice, care să intre în vigoare în a doua parte a anului.

„Şi vom continua să ne concentrăm ca majoritatea acestor programe să poată fi decontate din fonduri europene, mai ales că avem la dispoziţie resurse financiare masive, în special pe energie. În plus, ieri, liderii europeni au confirmat chiar ieri că putem renegocia PNRR pentru a aloca şi mai mulţi bani pentru a reduce dependenţa energetică de Rusia, concomitent cu îndeplinirea ţintelor pe energie verde”.