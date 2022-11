Ciolacu: Prețul la energie, o linie roșie. Fără o soluție, PSD nu-și va mai avea rostul la guvernare

„Avem niște linii roșii, ale noastre, ale social-democraților, pe care noi nu o să le încălcăm. Am avut o linie roșie, clară, și nu am spus-o niciodată public, în ceea ce privește situația din energie”, spune Marcel Ciolacu.

El afimă că „toată lumea ajunsese la un moment la care nu putea să mai accepte ce se întâmpla cu prețul la energie”.

„Am venit cu o soluție, am găsit până la urmă numitorul comun, cu prim-ministrul României și am rezolvat problema energiei pe următorii doi ani și sunt ferm convins că în continuare vom veni cu un proiect coerent de dezvoltare a capacităților de producție, astfel încât acest preț să fie sustenabil, prin producție, și după anul 2025. A fost și vă recunosc, linia roșie a noastră, a întregii conduceri a partidului și dacă nu găseam împreună această soluție, PSD cred că nu își mai avea rostul la guvernare. Mă bucur că am depășit acest lucru”, încheie liderul social-democrat.

(sursa: Mediafax)