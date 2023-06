Marcel Ciolacu reacționează la amenințarea Rusiei

„Toate autoritățile române monitorizează îndeaproape situația din Rusia, în deplină cooperare cu aliații noștri. Sunt la curent permanent de către Ministerul Apărării și MAE cu privire la situație. Suntem în coordonare cu aliații noștri”, a scris Ciolacu pe Twitter.

Anterior, și președintele Klaus Iohannis a anunțat că autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor din Rusia.

„Sunt permanent informat despre dezvoltări. Suntem în contact constant cu aliații”, a scris Iohannis pe Twitter.

Şeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, declara că forţele sale au preluat controlul asupra facilităţilor militare de la Rostov pe Don şi asupra aerodromului de acolo, conform CNN.

