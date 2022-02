Cîțu cere Guvernului o analiză a celor 600 de companii cu acționariat rusesc din România

„Este urgent ca guvernul, sper că a și început acest lucru, dacă nu trebuie să înceapă urgent, analiza celor peste 600 de companii care sunt cu acționariat rusesc în România. Eu am cerut acest lucru de săptămâna trecută, sper să se întâmple ceva. Și decizia cu banca (...) este doar una, de fapt, ele sunt două și este inadmisibil ca la nivelul Guvernului să mai uităm că avem o bancă și să nu începem demersul ca să ieșim și din acea Bancă rusească, deci sunt două bănci din care trebuie să ieșim”, a spus luni Florin Cîțu.

El susține că Ministerul Finanțelor are datoria să facă această analiză.

„Să vă dau un exemplu, România a trimis ajutoare către Ucraina de 3 milioane de euro. Haideți să ne uităm ce ajutoare de stat dăm acestor oligarhi, în acest moment, sute de milioane de euro. Nu este normal acest lucru, trebuie să oprim acest lucru. Mai bine dădeam banii către ajutoare către Ucraina, decât să dăm banii către oligarhii ruși. Aici, o analiză trebuie făcută rapid, urgent. Trebuie văzut și Ministerul de Finanțe are această datorie, Guvernul are această datorie. În același timp, aceste resurse pot să fie folosite pentru a-i ajuta pe refugiați în România și o să vedeți că o să avem nevoie de resurse în perioada următoare”, a mai spus liderul PNL.

Cîțu spune că România, ca membră a Uniunii Europene, are datoria să implementeze „la virgulă” sancțiunile impuse de Comisia Europeană: „Eu aș spune, noi având o istorie mai veche cu Rusia, să ne uităm să anticipăm. Pentru că asta am spus săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, v-am spus că nu ajung aceste sancțiuni și România ar trebui să anticipeze și să vină cu ele mai devreme. Ar trebui să avem o celulă de criză în care să anticipăm astfel de sancțiuni, pentru că vedeți, ele vin în valuri. (...) Nu ne putem permite să fim singura țară din Uniunea Europeană care să spună că nu poate să implementeze sancțiuni pentru că are o situație dificilă. Așa ceva este inadmisibil, trebuie să fim acolo și trebuie să fim, nu neapărat solidar, dar nu trebuie să susținem din banii și din taxele românilor, nu trebuie să susținem această ofensivă”.

El spune că este necesară o analiză și privind situația de la punctele de frontieră.

„Este clar că ministrul de Interne trebuie să vină cu o analiză, rapid, în fața românilor și să arate exact ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost întârziată reacția, de ce a fost întârziată reacția. Dacă reacția a fost așa cum spune domnia sa, dezordonată, de ce a fost dezordonată și, bineînțeles, cineva trebuie să răspundă. Capacitatea de reacție a unui stat se testează în aceste moment. De aceea, la finanțe, avem un buffer pentru astfel de momente”, a adăugat Cîțu.

(sursa: Mediafax)