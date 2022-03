Cîţu doreşte un consens în coaliţie privind reducerea CAS cu 5%

"Sunt câţiva parlamentari PNL care au depus un amendament, eu am văzut câteva măsuri care nu au fost discutate în coaliţie. De exemplu, extinderea facilităţii care este în domeniul construcţiilor pentru alte trei sau patru sectoare, ceea ce mi se pare normal. Dacă tot facem ceva, hai să facem pentru toată economia. În acest context a fost depus şi acel amendament, dar eu am spus foarte clar şi ieri că vreau consens în coaliţie pe această măsură şi vom discuta în coaliţie (...). Este simplu, e transparent, este votul parlamentar, colegii mei l-au depus. Cred că o reacţie la ceea ce nu a fost discutat în coaliţie şi a fost depusă în Parlament, extinderea măsurii din domeniul construcţiilor pentru anumite sectoare. Cred că de asta l-a depus. Eu merg pe varianta de a discuta în coaliţie, dacă nu este aprobată în coaliţie, vedem ce măsuri sunt aprobate în coaliţie", a precizat Cîţu, la Palatul Parlamentului.



Florin Cîţu, a declarat marţi, la Buzău, că singura variantă pentru creşterea salariilor românilor este reducerea contribuţiilor cu cinci puncte procentuale.



"Eu am propus o creştere a salariilor tuturor românilor - reducerea contribuţiilor cu cinci puncte procentuale. Asta înseamnă venituri nete mai mari pentru toţi românii. Va fi complicat pentru PNL să susţină orice altă măsură care va creşte veniturile doar unei categorii de români, dintr-un sector bugetar anume sau ale altei categorii. Pe noi ne interesează bunăstarea tuturor românilor şi astăzi există o singură măsură care poate să crească salariile tuturor românilor. Asta este reducerea contribuţiilor cu cinci puncte procentuale", a spus Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă.