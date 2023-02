Ciucă, despre situația lui Bode: Analizăm astfel încât, până la rocadă, să putem să luăm decizii

„Este o afimație corectă și firească, în deplină concordanță cu ceea ce am spus și atunci când am mai avut declarații, nu cu mult timp în urmă, pe acest subiect. La nivelul partidului, urmează să avem o clarificare și în funcție de aceasta să putem să luăm decizii până la rocadă. Este un mesaj pe care domnul președinte l-a mai dat și în momentul acesta, așa cum a spus și dumnealui, analizăm astfel încât, până la rocadă, să putem să luăm decizii. Am declarat și declar în continuare, remanierile se fac, nu se anunță”, spune Nicolae Ciucă.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat joi de ziariști dacă a avut discuții cu ministrul Lucian Bode și i-a cerut să facă un pas în spate în urma acuzațiilor de plagiat.

„Din câte am înțeles din spațiul public nu chiar așa a spus comisia, dar este adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, după părerea mea, foarte în serios, și eu am încredere că în PNL și domnul Bode personal vor analiza aceste chestiuni și impactul politic”, a declarat șeful statului.

El se așteaptă ca o decizie să fie luată până la rocada guvernamentală.

„Eu personal, sincer, mă aștept ca cel târziu până la rocadă sau rotația guvernamentală, să se ia o decizie clară în acest sens”, a mai spus Iohannis.