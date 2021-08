Comitet Politic al USR PLUS, sâmbătă. Vor fi prezentate candidaturile la şefia partidului

Comitetul Politic al USR PLUS se intalneste sâmbătă pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional.

Comitetul Politic va avea loc la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar la eveniment vor participa doar persoanele vaccinate.



Ordinea de zi a Comitetului Politic cuprinde prezentarea stadiului angajamentelor USR PLUS din programul de guvernare, a candidaturilor la preşedinţie şi a listelor pentru Biroul Naţional, precum şi o dezbatere a unor amendamente la statutul partidului.



"În faţa Teatrului Naţional va fi amenajat un spaţiu special pentru presă şi unde liderii USR PLUS vor da declaraţii. Jurnaliştii nu vor avea acces în interior, dar o echipă TVR va transmite pe stream prezentarea candidaturilor între orele 12:30 - 14:00. La ora 14:30, după prezentarea candidaturilor, va avea loc o conferinţă de presă", se precizează în anunţ.



În cursa pentru preşedinţia USR PLUS s-au înscris vicepremierul Dan Barna, europarlamentarul Dacian Cioloş, co-preşedinţi ai formaţiunii, şi senatorul Irineu Darău.