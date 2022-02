Crește vârsta de pensionare? Răspunsul ministrului Muncii, Marius Budăi

”Este scris doar o precizare că încurajăm viața activă până la 70 de ani. (...) adică să fie stimulați cetățenii să lucreze până la 70 de ani. Asta să știți că nu este rău. (...) Ceea ce a spus și premierul, și am spus și eu, este că nu există o intenție de asumare a răspunderii acestui Guvern pentru creșterea vârstei de pensionare. Nici n-a fost această discuție. (...)

Nu se merge sub nicio formă, acest Guvern nu se va duce în Parlament, cel puțin nu am avut discuții până acum să ne ducem în Parlament cu o asumare a vârstei de pensionare. Și noi, PSD, avem foarte multe motive să nu susținem acest lucru. O spunem clar, am spus-o în Coaliție, a spus-o Marcel Ciolacu, o spun și acum, am mandat de la partid să spun asta, sunt și cu temele făcute - vreau să vă arăt un tabel care este cu speranța de viață bărbați - femei din România.

Uitați-vă, speranța de viață sănătoasă la naștere pentru bărbați - 59 de ani și 8 luni. O speranță de viață sănătoasă la 65 de ani - mai mergem cu 6 ani și 7 luni peste, asta înseamnă undeva la 70-71 de ani și 7 luni. Avem vârsta legală de pensionare la 65 de ani în România și dacă ne ducem la 70 de ani ce înseamnă: că mai luăm peste un an de zile, un an ș-un pic?

Păi de ce aș contribui eu în sistem (n. r. sistemul de pensii) dacă mă angajez la 20 de ani să contribui 50 de ani într-un sistem (n. r. de pensii) până la 70 (n. r. de ani) ca să încasez pensie cât? 6 luni, un an? De ce aș mai contribui? 50 de ani să contribui! Păi mi-i strâng eu banii ăia!”, a delcarat ministrul Muncii, Marius Budăi, la Antena 3.