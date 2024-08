Cristian Popescu Piedone: Mai este puțin și îi predau biroul lui Vlad! Sunt mândru că am un băiat puternic!

Piedone a mai scris că va continua să facă politica pentru care a luptat vreme de 32 de ani, politica cetățeanului, și își va îndrepta atenția spre sectoarele 4 și 5 din București.

„Da… eu merg să fac politica pentru care am luptat vreme de 32 de ani! Politica… cetățeanului! În vremea Asociației pentru Protectis Cetățeanului… am ajutat cum am putut… zeci de mii de români! Cu foarte mulți… comunic, povestim…. Acum… a venit vremea să privesc pe îndelete sectoarele 4 și 5…”, a declarat Piedone.

Piedone și-a amintit de perioada în care a fost primar al Sectorului 4, considerând ca fiind „dragoste la prima vedere” și evidențiind chimia pe care a avut-o cu locuitorii. Din respect pentru actualul primar al Sectorului 4, Daniel Baluță, Piedone a ales să candideze în Sectorul 5, unde a fost ales primar și a început să „scoată Sectorul 5 la lumină” împreună cu echipa sa.

„După 30 de ani de vrăjeală, minciună și muncă simulată… ECHIPA PIEDONE a scos Sectorul 5 la lumină! Că fanii lui neica nimeni spun altceva… e marxismul, progresismul, anti-românismul, anti-creștinismul și comunismul lor!”, a mărturisit Piedone.

În plus, Piedone a subliniat că se angajează să aibă grijă de românii nedreptățiți și a promis că peste patru ani va candida pentru funcția de primar al Capitalei. El a subliniat că rămâne conectat la viața reală și că criticile aduse de „neica nimeni” sunt un semn că își face treaba.

„RĂMÂNEM CONECTAȚI LA VIAȚA REALĂ! Că mă critică și mă înjură frații, slugile și argații lui NEICA-NIMENI… e OK! Înseamnă că îmi fac treaba! Apropo: Indiferent de condițiile meteo, NEICA-NIMENI… RĂMÂNE NIMENI! Cu respect pentru românii buni, viitorul senator PIEDONE”, a încheiat Cristian Popescu Piedone.