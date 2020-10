Dan Barna, despre acuzațiile de fraudare a alegerilor la Sectorul 1: Tot personalul acesta auxiliar și tehnic face parte din Primăria Sectorului

Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a respins, joi, acuzațiile de fraudare a alegerilor de către reprezentanții alianței. De asemenea, acesta a afirmat că imaginile difuzate miercuri seară surpind momente care au avut loc în seara zilei de luni.

Dan Barna afirmă că USR PLUS nu are pârghiile executive ale primarului Dan Tudorache și, mai mult, nu are personal angajat în clădirea Biroului de Circumscripție Electorală.

„Simpla idee că USR PLUS, care nu sunt în guvernarea locală de la Sector 1, nu deţinem pârghiile executive ale domnului Tudorache, nu avem personal angajat în clădirea respectivă şi în instituţiile implicate acolo, să se sugereze că noi am fi putut cumva să intervenim în procesul electoral este o minciună sfruntată şi o aberaţie. E foarte clar, dacă vă uitaţi, şi am aici, la poziţia 32, apare domnul Istrate Daniel, şoferul domnului Tudorache... Tot personalul acesta auxiliar şi tehnic al Biroului Electoral al Circumscripţiei electorale a Sectorului 1 face parte din Primăria Sectorului. Sunt oamenii domnului Tudorache. Ei sunt cei care au luat sacul în mână, cei care l-au dus în birou, la dispoziţia preşedintelui, dar ideea că observatorii USR ar fi pus mâna pe saci e o minciună şi un fals", a explicat Barna, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR PLUS.