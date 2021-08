Dan Barna: USR PLUS a arătat că se poate şi altfel decât reciclând oamenii lui Ion Iliescu

Lucian Alecu Dan Barna Dan Barna

USR PLUS, singurul partid care reprezintă schimbarea reală din România, a arătat "că se poate şi altfel decât reciclând mereu capacele de bere ale securităţii şi oamenii miruiţi de Ion Iliescu", a declarat sâmbătă, copreşedintele Dan Barna, la Comitetul Politic USR PLUS.



"Este o oportunitate de viaţă de a face parte, alături de voi, din cel mai spectaculos fenomen politic din România ultimilor 30 de ani. (...) Şi spun asta pentru că, în realitate, USR PLUS este singurul partid cu membri autentici din societatea civilă, este singurul partid care nu e vreo aripă frântă sau fracturată de-a vechilor partide, e un partid care nu are obiceiurile, apucăturile şi ADN-ul vechilor partide şi nici nu le vom avea. Acesta este angajamentul cu care am venit în faţa românilor şi acesta este angajamentul pe care USR PLUS îl va lua în continuare. Suntem singurii, şi acesta nu este deloc puţin lucru, care putem privi spre viitor în orice moment fără ghiulele atârnate de trecut, fără dulapuri întregi cu schelete care se prăbuşesc peste noi de câte ori mai vine o campanie. Şi nu mi-e teamă să spun asta, pentru că suntem cu adevărat diferiţi", a declarat Dan Barna.



Potrivit lui Barna, USR PLUS reprezintă "disperata nevoie de schimbare pe care societatea o simte şi o cere".



"Am făcut un lucru deloc uşor - nu am stat doar să observăm că lucrurile nu merg bine. (...) Buna noastră credinţă este o valoare care nu este negociabilă şi o spun pentru toţi cei care vin şi ne prezintă diverse Fete Morgana de stimulare a bunăvoinţei. (...) Pariurile pe care le facem în fiecare zi prin consilierii noştri, prin primarii noştri, prin miniştrii noştri, atât de atacaţi, arată de fapt că România înţelege şi noi arătăm că se poate şi altfel decât reciclând mereu capacele de bere ale securităţii şi oamenii miruiţi de Ion Iliescu. Am arătat că se poate cu o nouă generaţie de politicieni, exact asta suntem, exact asta prezintă astăzi USR PLUS în faţa României", a explicat Barna.