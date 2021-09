Dominic Fritz: PNL are de ales între PSD și USR PLUS. Este un moment al adevărului

Hepta

Primarul Timișoarei Dominic Fritz (USR PLUS) susține că pentru PNL este acum momentul adevărului: Are de ales între PSD și USR PLUS.

Primarul Timișoarei Dominic Fritz susține că principalele condiții puse de USR PLUS când a acceptat să formeze majoritatea cu PNL și UDMR nu au fost respectate.

„USRPLUS a acceptat să formeze majoritatea cu PNL și UDMR și să-l susțină pe Florin Câțu în anumite condiții: reformarea statului, eliminarea moștenirii lui Liviu Dragnea din justiție, a pensiilor speciale, a practicilor clientelare din politică. Aceste condiții nu mai sunt îndeplinite azi, după semnalul clar că nu există voință politică pentru aceste reforme, transmis prin demiterea lui Stelian Ion și aprobarea unui PNDL care servește, în forma propusă, doar baronilor locali”, a scris edilul pe Facebook.

Acesta susține că USR PLUS nu acceptă să facă politică „așa cum se făcea în trecut”.

„Coaliția liberală avea o șansă istorică să modernizeze România prin PNRR, încă o mai are dacă principalul nostru partener, PNL, înțelege că USRPLUS nu va accepta, iniciodată, să facă politică așa cum se făcea în trecut, cu pumnul în masă, fără respectarea cuvântului dat și cu blocarea unor proiecte esențiale pentru societate. Acum PNL are de ales între PSD și USRPLUS. Este un moment al adevărului”, a spus Dominic Fritz.

Miniștrii USR PLUS au anunțat luni că își depun mandatele, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

(sursa: Mediafax)