Drulă, după demisia echipei lui Cioloș: Un proiect de vanitate, pe persoană fizică

Cătălin Drulă a declarat că demisia celor cinci europarlamentari, în frunte cu Dacian Cioloș, „este o eroare strategică, este o mișcare care ajută PNL și PSD”.

„În România avem foarte mult de muncă în opoziție la aceste două partide care au o guvernare dezastruoasă în prezent, o muncă pe care o facem la USR împreună cu toți colegii noștri buni din ex-PLUS sau din ex-USR – nu contează de unde sunt. Aici este casa bună a tuturor celor care vor să construiască această alternativă în România. Asta am și promis românilor în 2019, în 2020, în 2021 am fost șef de campanie la vremea respectivă și am spus că ne unim, nu că ne dezbinăm”, a spus Drulă.

Gestul lui Dacian Cioloș este catalogat de președintele interimar Cătălin Drulă „fără sens politic”.

„Așa că acest gest – un proiect până la urmă pe persoană fizică, un proiect de vanitate – n-are niciun sens politic. Noi rămânem în continuare să construim aici în USR alternativa liberală, modernizatoare, democratică, optimistă, luminoasă pentru 2024”, a spus Drulă.

Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat marți la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați România, anunță aceștia într-un comunicat de presă. Cei 5 înființează partidul REPER.

(sursa: Mediafax)