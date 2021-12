Firea: Consecinţele devastatoare ale pandemiei asupra copiilor se vor resimţi decenii la rând, dacă nu luăm măsuri

Consecinţele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimţi decenii la rând, dacă nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de socializare, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

Ministrul a amintit ca astăzi, cea mai mare organizaţie pentru copii din lume împlineşte 75 de ani de când a fost înfiinţată. UNICEF a fost creată după cel de-al Doilea Război Mondial cu scopul iniţial de a oferi ajutoare de hrană şi asistenţă medicală copiilor din ţările devastate.







Potrivit ministrului, trebuie prevenite şi soluţionate într-un stadiu incipient probleme precum violenţa, sărăcia, sarcina timpurie, bolile, lipsa accesului la prestaţii băneşti, instituţionalizarea şi abandonul şcolar şi altele.



"Aşa cum ştiţi, în calitate de Primar General al Capitalei am susţinut şi realizat proiecte cu un mare impact umanitar. Am avut alături de mine oameni şi voluntari cu suflet mare din organizaţii neguvernamentale, asociaţii, centre şi fundaţii, printre care UNICEF România, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul Internaţional Antidrog pentru Drepturile Omului, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Asociaţia Down Plus Bucureşti, Asociaţia "Zâmbetul Îngerilor", asociaţie al cărei scop îl reprezintă lupta împotriva risipei alimentare prin ajutarea oamenilor nevoiaşi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii", a mai scris Gabriela Firea.