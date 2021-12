Florin Cîțu răspunde atacurilor lui Câciu: Pun declarațiile pe seama euforiei de a intra la guvernare

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Declarațiile ministrului Finanțelor Adrian Câciu, dar și cele ale liderului PSD Marcel Ciolacu legate de modul în care fostele guverne au administrat bugetul sunt puse de președintele PNL Florin Cîțu pe seama euforiei de a intra la guvernare.

„Pun aceste declaraţii, şi mă interesează cele ale preşedintelui partidului, pe seama euforiei de a intra la guvernare. Nu cred că se aşteptau să intre la guvernare în această perioadă până în 2024... Eu cred că sunt acum, la început şi nu vor mai continua”, a declarat Florin Cîţu la Digi24.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a apreciat că banii care au fost împrumutați de guvernele conduse de Ludovic Orban și Florin Cîțu ”s-au dus pe risipă”, a criticat colectarea insuficientă și a adăugat că Auditul şi Curtea de Conturi îşi vor face treaba.

Florin Cîțu a invocat menținerea deficitului la recenta rectificare bugetară, precum și evaluarea pozitivă pe care au avut-o agențiile de rating despre România.

În context, Florin Cîțu a făcut o serie de delimitări legate de guvernarea PNL - PSD, ”Nu am făcut alianță, ci coaliție! De ce am făcut acest compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD”, a spus Cîțu, care susține că intrarea la guvernare cu PSD a fost singura soluție posibilă. El a precizat că va discuta în partid orice derapaj care ar putea pune în pericol stabilitatea economică a României.

