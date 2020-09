Gabriela Firea, amenințată

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dezvăluit faptul că a primit amenințări, pentru faptul că a vorbit despre acest subiect legat de intervenețiile lui Nicușor Dan în favoarea omului de afaceri Mihai Mitrache.

“Dăm la o parte trecutul şi prezentul domnului Mitrache, dar faptul că a construit ilegal în parc, pe spaţiul verde, spune totul. Dăm la o parte traficul de droguri, traficul de persoane, lăsăm cine este domnia sa şi care îmi transmite şi mie acum mesaje de ameninţare, pentru că asta s-a întâmplat. << Fratele >> domnului Nicuşor Dan îmi transmite mie mesaje de ameninţare, că o se ocupe el de mine, de familia mea”, a precizat Firea, la Antena 3. Aceasta susține că este vorba despre mesaje directe, în sensul că “Ai grijă că domnul Mitrache are ac de cojocul tău”. Mesajele ar fi fost date “prin persoane interpuse”. “Mi s-au transmis ameninţări să nu mai discut despre acest subiect, să nu mai am postări pe Facebook, să nu mai am niciun fel de declaraţie că o să ocupe ei de mine”, a adăugat Firea.