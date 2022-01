George Simion face DEZVĂLUIRI despre viitoarea soție

"Am vârsta să mă însor. Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Am o relație, sigur, iubesc o fată. Am o familie care m-a crescut, am o soră. Mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În 2024 o să fiu ocupat. Îmi doresc mult copii. Vreau șase copii. Cineva mai trebuie să facă copii și în țara asta", a spus liderul AUR, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Deputatula pus bazele Alianței pentru Unirea Românilor în 2019, cu care a avut un succes neașteptat la alegerile parlamentare. În 2020 a intrat în Parlamentul României. Este foarte activ pe scena politică dar unele acțiuni ale sale sunt controversate. Înainte de a intra în politică, acesta participa la mitinguri pentru unirea Basarabiei cu România. A fost expulzat din această țară, având interdicție de intrare până în 2023.

El nu vrea să spună cine este femeia cu care se va căsători pentru a o feri de expunerea publică.

„Îmi țin iubita ascunsă fiindcă e o postură în care fiecare gest al ei va fi judecat, apreciat. Da, am o iubită. O țin ascunsă și-o veți cunoaște la momentul potrivit. De multe ori, femeile sunt mai inteligente decât bărbații. Sper ca viitoarea mea soție să-mi fie superioară intelectual! Mai ales că va avea multe de suportat. De la drumuri prin țară până la presiunea societății”, a spus liderul AUR.