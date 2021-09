Gorghiu, despre cei de la USR PLUS: Copii răsfățați. Sunt convinsă că tonul se va tempera

Alina Gorghiu, senator PNL, a declarat, joi, că este convinsă că tonul celor de la USR PLUS se va tempera, la fel cum s-a întâmplat după remanierea lui Vlad Voiculescu. Senatorul a mai spus că unele declarații ale politicienilor de la USR PLUS sună ca ale unor „copii răsfățați”.

Întrebată despre declarațiile liderilor USR PLUS, cum că Florin Cîțui este mai rău ca Liviu Dragnea și că a acționat „noaptea ca hoții”, senatorul PNL Alina Gorghiu a spus, la Antena 3, că „sunt mesaje pe care le-am auzit, identice, și după momentul după care a fost remaniat domnul ministru Voiculescu și după acea remaniere Minsiterul Săntății a avut o activitate mult mai eficientă cu noul ministru, activitate care a făcut notă bună în cadrul activității guvernamentale”.

Gorghiu a mai spus că „un ministru nu este vedetă”, ci este „parte a unui angrenaj, a unui mecanism astfel încât Guvernul să livreze reformele și politicile publice pe care le-a promis”.

„În privința declarațiilor colegilor mei de coaliție, unele sună a copii răsfățați, dar sunt colegii noștri, îi respect, le respect pasiunea și de multe ori agresivitatea în declarații. Sunt absolut convinsă că tonul se va tempera pe măsură ce vor analiza situația și am să vă spun de ce. USR nu are semnături în acest moment să depună singur o moțiune de cenzură. De altfel e un pic hilar să depui o moțiune de cenzură împotriva Guvernului din care faci parte. Această inepție de demers a fost marca PSD, să îți dai singur propriul guvern. Dacă vă uitați la declarațiile USR PLUS de atunci o să vedeți cam cum ironizau acest fel de declarații venite din partea domnului Dragnea. Eu cred că este genul de declarații care fac rău politicii românești, nu cred că se vor asocia cu PSD sau AUR”, a mai spus Alina Gorghiu.

Gorghiu a mai declarat că supărarea celor de la USR PLUS ar trebui să fie pe Stelian Ion, nu pe Florin Cîțu.

„Atunci când un ministru, de 9 luni de zile, nu poate să gestioneze desființarea Secției Speciale… vă dau un exemplu… nu are capacitatea să să coalizeze coaliția astfel încât să genereze acele modificări pentru a desființa Secția, deși Guvernul a depășit această etapă și a trimis proiectul în Parlament, atunci, evident, e o supărare, dar nu pe PNL și pe premierul Cîțu ar trebui să fie supărați, ci pe propria neputință, incapacitatea de negociere a fostului ministru de la Justiție. Sunt convinsă că USR PLUS au resurse umane de foarte bună calitate. Pot să propună un ministru bun în continuare care să ajute Guvernul Cîțu să ducă la îndeplinire promisiunile din campanie”, a mai declarat Alina Gorghiu.

(sursa: Mediafax)