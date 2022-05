Gorghiu: Modernizarea Constituţiei, un pas necesar

"Sărbătorim anul acesta 147 de ani de la înfiinţarea PNL şi s-au împlinit exact 100 de ani de când în 1922 începea marea guvernare liberală, moment de referinţă al unei perioade de modernizare şi unificare, decada Brătienistă, şi ne dorim o nouă decadă liberală pentru România. Constituţia liberală din 1923 a servit bine ţara, modernizarea Constituţiei, aşa cum ştiţi, este un pas necesar şi acum, iar revizuirea, când se va face ea, vă asigur că va avea o puternică amprentă liberală. A fost o decadă de reforme în toate instituţiile statului, a fost edificat un sistem puternic de alianţe de securitate, sunt lucruri mari care nu pot fi făcute de pe o zi pe alta nici acum, se întind dincolo de alegerile din 2024 şi sunt asumate de PNL, pentru că noi nu am fugit niciodată de răspundere şi am luat decizii bune pentru ţară chiar dacă nu au fost întotdeauna cele mai bune pentru PNL şi am încheiat alianţe politice necesare pentru a îndeplini marile obiective naţionale", a afirmat Gorghiu, la evenimentul organizat la Vila Florica cu ocazia aniversării a 147 de ani de la înfiinţarea PNL.

Alocuțiunea Președintelui României, susținută cu prilejul Zilei PNL



Ea a mai spus că liberalii au asigurat în ultimii ani stabilitatea politică, pandemia de COVID-19 a fost depăşită "cu bine", iar actualele crize vor fi şi ele depăşite şi se va asigura independenţa energetică a României.