Iohannis, enervat de neînțelegerile politice: Nu mai accept formule de tip guvern minoritar. Vom face consultări când avem majoritate

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, aseară, că nu mai acceptă nicio formulă propusă de vreun partid politic care să nu întrunească numărul de voturi necesare instalării unui guvern. „Din păcate, ultima variantă a premierului desemnat nu a mai putut ajunge la vot, în Parlament, deoarece partidele nu s-au înțeles”. În toiul consultărilor și negocierilor dintre PNL și PSD, Iohannis a atras atenția că va convoca partidele la viitoare consultări la Palatul Cotroceni numai după ce se va cristaliza o majoritate parlamentară. „O majoritate asumată de toate partidele politice care vor să propună un guvern”, a adăugat președintele. La ora închiderii ediției, Marcel Ciolacu, Florin Cîțu și conducerile celor două formațiuni politice se aflau în discuții aprinse pe tema unei posibile alianțe de guvernare, discuții axate însă pe problema prim-ministrului. Atât PSD, cât și PNL revendică această poziție, niciuna dintre tabere nelăsând să se înțeleagă că va ceda.

Întâlnirea mult așteptată dintre PNL și PSD a avut loc aseară, în biroul președintelui Camerei Deputaților, ocupat provizoriu de prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu. Ambele tabere au intrat la aceste discuții cu mesaje clare. PSD nu agreează ideea de a participa la această guvernare fără să dețină funcția de prim-ministru. Liberalii nu doresc să cedeze această poziție, invocând faptul că actuala conducere a partidului nu a fost mandatată să renunțe la funcția de prim-ministru.

La închiderea ediției, aceste discuții încă se purtau la Palatul Parlamentului. Surse politice arată că însuși Klaus Iohannis le-ar fi transmis celor de la PNL să încerce să formeze o majoritate cu PSD, însă în niciun caz să nu cedeze funcția de șef al Executivului. Aceleași surse precizează că liderul PNL, Florin Cîțu, își dorea, încă dinainte de a se prezenta la întâlnirea cu cei de la PSD, încă o întrevedere cu USR.

PNL, USR și UDMR nu au majoritatea necesară

În timp ce liberalii negociază intens cu cei de la PSD pentru a se stabili care dintre cele două partide vor emana o propunere de prim-ministru, în cazul în care vor cădea la o înțelegere să formeze, împreună, majoritatea parlamentară necesară, aritmetica din Parlament se tot modifică.

Florin Cîțu, PNL și Klaus Iohannis au pe masă, două variante, ambele de compromis. Una care conține o problemă de imagine, iar cea de-a doua este dublu încurcată.

Astfel, varianta refacerii Coaliției de guvernare cu USR ar însemna ca PNL să treacă peste umilința de la moțiunea de cenzură, când, în bloc, progresiștii au votat pentru demiterea lui Cîțu. În acest moment, după „dezertările” din grupurile parlamentare ale PNL către gruparea lui Ludovic Orban, au mai rămas cu 117 senatori și deputați, din 135. Împreună cu cei 80 de parlamentari ai USR, s-ar ajunge la 197 de voturi. Chiar și cu cele 29 de poziții ale UDMR, s-ar ajunge la 226 de voturi, din cele 234 minimum necesare instalării unui guvern.

Orice alegere ar face, PNL este prins în menghina compromisului

Fără cele 18 voturi ale Grupului Minorităților Naționale, care au precizat că nu mai susțin un Executiv din care face parte USR, singura variantă pe care PNL o are este să apeleze la parlamentarii lui Ludovic Orban. Ceea ce înseamnă fie cedarea unor portofolii ministeriale acestei grupări, fie negocierea la sânge cu Ludovic Orban a fiecărui proiect inițiat de prezumtivul Executiv. De altfel, între PNL, care are, la momentul acestor discuții, 117 parlamentari, și USR plus gruparea lui Orban, care numără în total 98 de parlamentari, raportul de forțe ar fi unul aproape egal.

De cealaltă parte, asocierea cu PSD, dușmanul politic declarat al PNL, ar conduce la crearea unei majorități parlamentare arhisuficiente. Împreună cu cei 157 de social-democrați, liberalii s-ar putea asigura de 274 de voturi. Împreună cu UDMR, s-ar ajunge la o majoritate de 303 parlamentari, la care s-ar putea adăuga și cei 18 deputați ai Grupului Minorităților Naționale.

În această situație însă, UDMR, care a anunțat deja că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu propria propunere de prim-ministru, s-ar putea confrunta cu situația neplăcută în care ar deveni „a cincea roată la căruță”, astfel încât și pretențiile sale privind portofoliile guvernamentale în această nouă Coaliție ar putea fi mult diminuate.

Cîțu: Am găsit la PSD câteva obiective care pot să ne unească

Florin Cîțu, a declarat, aseară, la ieșirea de la discuțiile cu PSD, că a avut o întâlnire bună, în care s-au atins proiectele, obiectivele, încercând să găsească o soluție la această criză politică. „Ne vom întoarce în partid, pentru a stabili ce vom face în continuare”. Legat de problema premierului, mai exact cine va face propunerea, Cîțu a precizat că vor urma și alte discuții. „Am identificat la PSD câteva obiective care să ne unească”, a conchis liderul PNL.